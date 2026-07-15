​Locura argenta en Atlanta: “el que no salta es un inglés” y 10 mil hinchas en un banderazo histórico 

“Locura”. Cada hincha lo repite. “Una semifinal con Inglaterra es una locura”. Y sí, lo es. El Underground de Atlanta es una Madness total, en términos de los yanquis que se acercan a ver por el balcón ese pogo que se mueve con un ritmo hipnótico. Histórico. “El que no salta es un inglés”, se oye. Empuja el canto. Es un mantra. Uno de tantos. Como Muchachos. Como el “cueste lo que cueste”. Corcheas, bemoles al aire lluvioso que empapa de épica la previa más vibrante de este Mundial. Al menos desde que Argentina empezó su camino allá por Kansas City, en Mill Creek Park, que siguió en el Downtown de Dallas y en Miami Beach.

No se compara. Ni por masividad ni por ilusión. Puede ser, esperan todos, el penúltimo banderazo. Ese rito sagrado que se ha seguido en cada día previo. Este martes con otra emoción. Con un significado que en el corazón pesa pese a que la cabeza sepa que es un partido de fútbol. Lo es. Lo dijo Lionel Scaloni. Pero para el “hincha” como sujeto social hay una sensación transversal. Que no debe en ningún caso nublar el contexto deportivo. Pero que existe: negarlo sería inútil.

Miles y miles de camisetas en el Underground Atlanta previo al partido contra Inglaterra.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial Miles y miles de camisetas en el Underground Atlanta previo al partido contra Inglaterra.Foto Juano Tesone/ Enviado especial

Por algo el FBI recorre cada centímetro de la explanada que bordea el Underground. Ese pozo en el que se reunieron bombos, trapos, historias de vida en ebullición. Una bandera king size de Leo Messi con Diego Maradona baja desde el techo de un restó chino que convida el WiFi por módicos u$s 2,30. Una gaseosa por conectarse. Ganga para los fanáticos sin datos que se arriman: hay bares que piden hasta u$s 10.

La Policía monitorea. Mira. Recorre en moto o en carrito tipo golf. Confirma con seguridad que ya son 10 mil los que desfilaron por la fiesta más grande de esta Selección en 2026. Vallados perimetrales y controles exhaustivos impiden que se filtren elementos indebidos, hinchas rivales. Por Broad St la carpa de control se satura. Nadie quiere faltar. Desde el parking de siete pisos de alto, lleno de autos alquilados por argentinos que llegaron de todo Estados Unidos -en especial, de Kansas City, Dallas y Miami- los que recién estacionaron se asoman para ver de qué se trata.

Humo, banderas, paraguas, todo…

Foto Juano Tesone/ Enviado especial Humo, banderas, paraguas, todo…Foto Juano Tesone/ Enviado especial

Una verdadera fiesta en las calles de Atlanta.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial Una verdadera fiesta en las calles de Atlanta.Foto Juano Tesone/ Enviado especial

Y se trata, de nuevo, de nuestro Woodstock. Nuestro Cosquín con bandas, familias, vidas enteras que esperaron este partido creciendo con la leyenda del 86. Una bandera del Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, Corrientes, emociona: es el pabellón patrio, las Malvinas en el sol y un Héroe pintado. Solo eso. Y llega y conmueve aunque, se reafirma, la Guerra no tiene que ver con el fútbol y entender lo contrario sería pasarse por cien pueblos. Esto es fútbol. Y es el fútbol el que se celebra.

La bandera de las Malvinas, presente.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial La bandera de las Malvinas, presente.Foto Juano Tesone/ Enviado especial

Lo hacen los argentinos. Lo hacen los yanquis. Un fana peruano que pide paz y promete hacer fuerza por Messi. El hombre Llama que de Qatar para acá trata de no faltar. Todos. Cómo los pibes juegan a la pelota mientras los grandes hacen pogo, o la familia chilena vestida con la de Leo. También el hincha de Brasil que se quedó hospedado en Atlanta esperando un clásico con el Scratch que no se dió. Ese que admira la “fiesta” de la Albiceleste aunque en cámara no se anima a decir por quién hinchará. Aliento tácito. Que brota por cada callecita de una ciudad chica pero que aprendió en horas de qué es capaz la plaga de fanáticos cuando quiere demostrar su pasión.

Una verdadera multitud argenta.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial – FTP CLARIN JUA07725.JPG Z JTesone Tesone Una verdadera multitud argenta.Foto Juano Tesone/ Enviado especial – FTP CLARIN JUA07725.JPG Z JTesone Tesone

Una verdadera locura. Scaloni, Atlanta es Argentina.

Banderas de todo tipo. Foto Juano Tesone/ Enviado especial Banderas de todo tipo. Foto Juano Tesone/ Enviado especial

Muchas banderas vinculadas a Malvinas.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial Muchas banderas vinculadas a Malvinas.Foto Juano Tesone/ Enviado especial

La Policía local, sorprendida.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial La Policía local, sorprendida.Foto Juano Tesone/ Enviado especial

HInchas de todos lados y por todos lados.

Foto Juano Tesone/ Enviado especial HInchas de todos lados y por todos lados.Foto Juano Tesone/ Enviado especial

Banderas gigantes.

Foto: Juano Tesone/ Enviado especial Banderas gigantes.Foto: Juano Tesone/ Enviado especial

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