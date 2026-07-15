​Los tenistas argentinos regresaron con todo al polvo de ladrillo: 100% de efectividad en tres torneos 

El pasto de Wimbledon definitivamente quedó atrás y el tenis argentino se volvió a hacer fuerte donde más disfruta: en el polvo de ladrillo. Este martes, ocho raquetas nacionales debutaron repartidas en los ATP 250 de Gstaad (Suiza), Bastad (Suecia) y Umag (Croacia) y, salvo por un duelo de compatriotas -sí o sí quedaba afuera un argento-, todas avanzaron a segunda ronda.

El mejor rankeado del día fue Juan Manuel Cerúndolo (45°), en el certamen suizo. Allí, la Compu es el único participante albiceleste y seguirá representando al país tras superar el estreno: sacó al checo Zdenek Kolar (153°) por 4-6, 6-3 y 6-4 en 2h09m, apoyado en un gran saque, que le valió 11 aces, y precisión en momentos clave, mediante la que salvó seis de siete break points.

En esta superficie, Cerúndolo le ganó a Sinner en Roland Garros. (EFE) En esta superficie, Cerúndolo le ganó a Sinner en Roland Garros. (EFE)

En la misma jornada se conoció su rival para la segunda ronda: jugará contra el serbio Miomir Kecmanovic (59°), que derrotó al invitado local Kilian Feldbausch (262°) por 6-1, 1-6 y 6-3 en 1h39m. El duelo de Juanma y el balcánico será el jueves con horario a confirmar, y se podrá ver por Disney+ Premium. La única vez que se cruzaron fue en el ATP de Córdoba 2021, primer torneo del circuito para el porteño y donde fue campeón.

Buena jornada argentina en Bastad, con duelo nacional y sorpresa incluida

Por otro lado, Bastad fue la competencia donde más argentinos jugaron este martes, con cuatro presencias. Dos de ellos jugaron entre sí, Facundo Díaz Acosta (110°) y Lautaro Midón (213°), quien está disputando su segundo cuadro principal de ATP. El correntino dio el batacazo y sacó a Facu: lo venció por 3-6, 6-4 y 6-2 en 2h22m para lograr su primer triunfo en la categoría.

En tanto, Thiago Tirante (61°) superó sin problemas el estreno contra el austríaco Sebastian Ofner (125°): lo eliminó por 6-3 y 6-4 en 1h34m, convirtiendo un quiebre por set. El otro que jugó y también ganó fue Sebastián Báez (56°), uno de los mayores especialistas en la superficie. El bonaerense lucho y pasó frente al invitado local Max Dahlin (1360°) por 4-6, 6-4 y 6-1 en 1h53m.

Tirante, que transita la mejor temporada de su carrera, festejó en Suecia. (EFE) Tirante, que transita la mejor temporada de su carrera, festejó en Suecia. (EFE)

Por la próxima instancia, este miércoles a eso de las 9 debutará Mariano Navone (48°), que evitó la primera ronda por ser cabeza de serie, vs. el italiano Stefano Travaglia (150°). Los tres que ya jugaron volverán este jueves con horario a confirmar: Tirante, vs. el georgiano Nikoloz Basilashvili (135°); Báez, vs. el neerlandés Jesper de Jong (73°), y Midón, vs. el chileno Alejandro Tabilo (31°). Todo se podrá ver por Disney+ Premium.

Saldo perfecto para los argentinos en Umag

En Umag, las tres raquetas nacionales que salieron a la cancha lograron el triunfo: Camilo Ugo Carabelli (58°), vs. el alemán Marko Topo (374°) por 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-3 en 3h04m; Román Burruchaga (67°), vs. el italiano Marco Cecchinato (175°) por 6-1 y 6-4 en 1h12m, y Federico Gómez (209°), que entró desde la qualy, vs. el teutón Niel McDonald (505°) por 6-3 y 7-6 (4) en 1h57m.

Ugo Carabelli defiende semifinales en Croacia. (EFE) Ugo Carabelli defiende semifinales en Croacia. (EFE)

Por la segunda ronda, este miércoles habrá más acción en el torneo croata: a las 10, Tomás Etcheverry (30°) irá vs. el español Daniel Mérida (82°), y Gómez, vs. el tano Matteo Arnaldi (34°), mientras que a eso de las 11.30, Marco Trungellti (99°) jugará vs. el ibérico Alejandro Davidovich Fokina (20°); Ugo Carabelli, vs. el gijonés Pablo Carreño (65°), y Burruchaga, vs. Flavio Cobolli (10°). Todo se podrá ver por Disney+ Premium.

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