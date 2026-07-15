​Los tenistas argentinos regresaron con todo al polvo de ladrillo: 100% de efectividad en tres torneos 

El pasto de Wimbledon definitivamente quedó atrás y el tenis argentino se volvió a hacer fuerte donde más disfruta: en el polvo de ladrillo. Este martes, ocho raquetas nacionales debutaron repartidas en los ATP 250 de Gstaad (Suiza), Bastad (Suecia) y Umag (Croacia) y, salvo por un duelo de compatriotas -sí o sí quedaba afuera un argento-, todas avanzaron a segunda ronda.
El mejor rankeado del día fue Juan Manuel Cerúndolo (45°), en el certamen suizo. Allí, la Compu es el único participante albiceleste y seguirá representando al país tras superar el estreno: sacó al checo Zdenek Kolar (153°) por 4-6, 6-3 y 6-4 en 2h09m, apoyado en un gran saque, que le valió 11 aces, y precisión en momentos clave, mediante la que salvó seis de siete break points.
En la misma jornada se conoció su rival para la segunda ronda: jugará contra el serbio Miomir Kecmanovic (59°), que derrotó al invitado local Kilian Feldbausch (262°) por 6-1, 1-6 y 6-3 en 1h39m. El duelo de Juanma y el balcánico será el jueves con horario a confirmar, y se podrá ver por Disney+ Premium. La única vez que se cruzaron fue en el ATP de Córdoba 2021, primer torneo del circuito para el porteño y donde fue campeón.
Buena jornada argentina en Bastad, con duelo nacional y sorpresa incluida
Por otro lado, Bastad fue la competencia donde más argentinos jugaron este martes, con cuatro presencias. Dos de ellos jugaron entre sí, Facundo Díaz Acosta (110°) y Lautaro Midón (213°), quien está disputando su segundo cuadro principal de ATP. El correntino dio el batacazo y sacó a Facu: lo venció por 3-6, 6-4 y 6-2 en 2h22m para lograr su primer triunfo en la categoría.
En tanto, Thiago Tirante (61°) superó sin problemas el estreno contra el austríaco Sebastian Ofner (125°): lo eliminó por 6-3 y 6-4 en 1h34m, convirtiendo un quiebre por set. El otro que jugó y también ganó fue Sebastián Báez (56°), uno de los mayores especialistas en la superficie. El bonaerense lucho y pasó frente al invitado local Max Dahlin (1360°) por 4-6, 6-4 y 6-1 en 1h53m.
Por la próxima instancia, este miércoles a eso de las 9 debutará Mariano Navone (48°), que evitó la primera ronda por ser cabeza de serie, vs. el italiano Stefano Travaglia (150°). Los tres que ya jugaron volverán este jueves con horario a confirmar: Tirante, vs. el georgiano Nikoloz Basilashvili (135°); Báez, vs. el neerlandés Jesper de Jong (73°), y Midón, vs. el chileno Alejandro Tabilo (31°). Todo se podrá ver por Disney+ Premium.
Saldo perfecto para los argentinos en Umag
En Umag, las tres raquetas nacionales que salieron a la cancha lograron el triunfo: Camilo Ugo Carabelli (58°), vs. el alemán Marko Topo (374°) por 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-3 en 3h04m; Román Burruchaga (67°), vs. el italiano Marco Cecchinato (175°) por 6-1 y 6-4 en 1h12m, y Federico Gómez (209°), que entró desde la qualy, vs. el teutón Niel McDonald (505°) por 6-3 y 7-6 (4) en 1h57m.
Por la segunda ronda, este miércoles habrá más acción en el torneo croata: a las 10, Tomás Etcheverry (30°) irá vs. el español Daniel Mérida (82°), y Gómez, vs. el tano Matteo Arnaldi (34°), mientras que a eso de las 11.30, Marco Trungellti (99°) jugará vs. el ibérico Alejandro Davidovich Fokina (20°); Ugo Carabelli, vs. el gijonés Pablo Carreño (65°), y Burruchaga, vs. Flavio Cobolli (10°). Todo se podrá ver por Disney+ Premium.