​San Lorenzo: reunión de Insua con el plantel para limar asperezas 

Seis puntos a todo o nada. A punto de meterse entre los primeros ocho de la Zona A (hoy se ubica 9°, con 18 puntos), y con Vélez y Platense en el horizonte. Ya atrás la igualdad sin goles ante Newell’s, en San Lorenzo apuntan a lo que viene y buscan mantener el clima armonioso puertas adentro. Por eso, después de algunos chispazos entre Alexis Cuello y algunos protagonistas, Ruben Darío Insua decidió armar una reunión con todo el grupo en Ciudad Deportiva. Es decir, tomó cartas en el asunto después de la bronca del delantero…

Para algún que otro desprevenido, Cuello salió a los diez minutos del segundo tiempo en el duelo ante La Lepra. Y ni bien vio el cartel del cuarto árbitro mostró todo su descontento: salió, pateó una botellita, miró de reojo al Gallego y Rodrigo Auzmendi lo tuvo que contener en el banco de suplentes. Clima áspero.

Insua en San Lorenzo. Insua en San Lorenzo.

De hecho, el propio Insua habló sobre tema en conferencia y dijo: “Capaz venía enojado en la semana porque tuvo un problema familiar o con la señora”. A partir de la bronca y la calentura que fue en escala, se dio la charla encabezada por el propio entrenador con el plantel azulgrana.

En principio, el ida y vuelta con los jugadores no habría durado más de diez minutos y se dio en buenos términos. Es más se abrió la posibilidad de intercambiar y realizar alguna pregunta ante la situación y ninguno decidió tomar la palabra. Entre otras cuestiones, RDI habría planteado que no le molestaba en absoluto que un jugador se retirara enojado de la cancha, pero sí lo consideraba una falta de respeto hacia el compañero que ingresaba en su lugar. A partir de ahí, todos coincidieron y las diferencias que pudieron haber surgido en algún momento con el DT y algunos players quedaron atrás.

Por lo pronto, el cuerpo técnico lo tiene más que claro, con dos fechas por delante y la posibilidad de meterse a los playoffs al alcance de la mano, lo ideal es generar grupo y plantear distintas cuestiones que van surgiendo cara a cara.

El próximo sábado, desde las 19.15, asoma ni más ni menos que el Fortín, que llega entonado tras el triunfazo 5-0 vs. Central Córdoba, y en el Ciclón buscan unión y tranquilidad…

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