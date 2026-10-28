​El problema que la NBA no puede frenar en este arranque de temporada 

Nadie parece salvarse en este inicio de temporada regular de la NBA. Y no se trata de los resultados inesperados de algunos candidatos al anillo, sino de una seguidilla de lesiones que empezó a condicionar a varias franquicias cuando apenas se disputaron los primeros cuatro partidos.

Una de las imágenes más impactantes fue la de Jalen Williams, alero titular de Oklahoma City Thunder, quien sufrió una fractura en el peroné izquierdo y una dislocación de tobillo que requerirán cirugía. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su regreso, lo más probable es que no vuelva a jugar en lo que resta de la temporada.

En las últimas horas, las lesiones volvieron a incrementarse: Anthony Edwards, de Minnesota Timberwolves; Kawhi Leonard, de Toronto Raptors; y Jaren Jackson Jr., de Utah Jazz. Así, en apenas una semana de competencia, franquicias de ambas conferencias ya deben afrontar ausencias sensibles y reorganizar sus planes en un inicio atravesado por los problemas físicos.

Anthony Edwards, otra vez golpeado por las lesiones

Minnesota recibió una noticia durísima con la baja de su máxima figura, Anthony Edwards, quien vuelve a sufrir problemas físicos después de un cierre de temporada pasada complicado.

Anthony Edwards. (AP) Anthony Edwards. (AP)

Durante los últimos Playoffs, Edwards arrastró molestias en la rodilla derecha y luego sufrió una hiperextensión y un hematoma óseo en la izquierda, que lo obligaron a perderse partidos de la serie ante Denver Nuggets. Aunque regresó antes de lo esperado en las semifinales del Oeste, ante los Spurs de Wembanyama, los problemas físicos volvieron a aparecer.

Ahora, el escolta deberá someterse a un procedimiento artroscópico en la rodilla derecha y podría estar cerca de dos meses fuera de las canchas. La baja no solo condiciona las aspiraciones de los Timberwolves, sino que también pone en riesgo sus posibilidades de competir por los premios individuales: para ser elegible al MVP, un jugador debe disputar al menos 65 partidos de la fase regular.

La hormiga Edwards y una baja significativa para los Timberwolves. (AP) La hormiga Edwards y una baja significativa para los Timberwolves. (AP)

Por su parte, Kawhi Leonard apenas pudo disputar dos encuentros en su regreso a la ciudad de Toronto. El alero de los Raptors presenta una inflamación en la rodilla izquierda y se perderá al menos una semana. Los estudios descartaron una lesión aguda, aunque sus antecedentes físicos obligan a los canadienses a manejar su recuperación con cautela.

Kawhi Leonard. (AP) Kawhi Leonard. (AP)

Más bajas que preocupan en la NBA

El panorama tampoco es alentador para, por ejemplo, los Utah Jazz: Jaren Jackson Jr. sufrió un desgarro del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y estará entre seis y ocho semanas de baja, aunque por ahora no se prevé una operación.

Jaren Jackson Jr. (Foto: @memgrizz) Jaren Jackson Jr. (Foto: @memgrizz)

Oklahoma City, además, perdió a Cason Wallace por una lesión en el labrum del hombro izquierdo, que requerirá cirugía y lo dejará afuera durante varios meses. El campeón también deberá afrontar la ya mencionada ausencia de Jalen Williams.

La lista de afectados incluye a Paolo Banchero, de Orlando Magic, que estará entre cuatro y seis semanas fuera por un esguince de tobillo, y a Jalen Duren, de Detroit Pistons, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales. Incluso el número uno del Draft 2026, AJ Dybantsa, no llegó a disputar ninguno de los encuentros de los Washington Wizards por un esguince de tobillo.

AJ Dybantsa. (REUTERS) AJ Dybantsa. (REUTERS)

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