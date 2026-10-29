​El nuevo torneo de Primera División en 2027: qué definen los dirigentes este jueves 

El nuevo torneo de Primera División 2027 saldrá este jueves 29 de octubre a la cancha: en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, este mediodía, se definirá el cambio de formato para la temporada que viene en el fútbol argentino.

¿Otra vez se modifican las reglas? Sí, aunque con la intención de ponerle un poco más de justicia a un desproporcionado campeonato entre 30 equipos. Y Olé te acerca todos los detalles.

La idea base es buscar un equilibrio entre el deseo de los grandes de jugar una temporada larga todos contra todos y la necesidad de los chicos, que ven cómo los torneos cortos les permiten sumar estrellas al escudo.

La iniciativa que tiene el visto bueno de casi todos los dirigentes apunta a eliminar las dos zonas y disputar un torneo largo, a una sola rueda, pero sin perder los playoffs con dos campeones (Apertura y Clausura).

El todos contra todos, un torneo a 30 fechas, le daría sentido al campeón anual. Serían 30 partidos: cada equipo se enfrentaría una vez contra los otros 29 y dos veces contra su clásico.

El Boca – River se mantendría dos veces por año, igual que cada clásico. El Boca – River se mantendría dos veces por año, igual que cada clásico.

El corte sería después la fecha 15. Única tabla, sin Zonas A y B. Con el acumulado, del 1° al 16° jugarán un playoff (desde octavos de final). Se respeta la cantidad actual, que son ocho clubes por zona. De ahí sale un campeón.

El formato se repite de la fecha 16 a 30: se arma una nueva tabla, nuevo playoff (del 1° al 16° de la segunda rueda) y otro campeón. Y al equipo que más puntos sume en la temporada regular del año (las 30 fechas, sin playoffs) se le da otro título, como campeón de Liga.

La idea madre es que todos vuelvan a jugar contra todos, tal como ocurrió por última vez en 2024 (eran 28 equipos, con una Liga Profesional ganada por Vélez a 27 encuentros). En ese mismo año, se había jugado la Copa de la Liga (ganada por Estudiantes), con dos zonas y luego cruces de eliminación directa.

Acostumbrados a cambios constantes en los formatos desde 2014, esto atendería el reclamo de los futboleros, que incluye a jugadores y entrenadores. Por ejemplo, River e Independiente no se enfrentaron en este 2026 (salvo que haya un encuentro en playoffs) o Boca, por caso, no jugó contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto por tampoco compartir zona. O por citar dos casos, Platense vs. Tigre y Gimnasia vs. Boca no se enfrentan hace dos temporadas.

A su vez, le da chance a los equipos que no les da la nafta para pelear la anual pero que, metiéndose en mitad de tabla, pueden pelear por levantar un trofeo. Como muestra, en 2025, Platense se consagró habiendo sido sexto en su zona y 13° de la tabla anual a mitad de año (en el año, fue 22°). O Estudiantes, que fue octavo en su grupo, 15° en la general y, como campeón, se clasificó a una Copa Libertadores de la que hoy es finalista.

Platense, campeón del Apertura 2025. Platense, campeón del Apertura 2025.

La idea es repetir el formato en 2028, invirtiendo las localías de 2027. Siempre con 30 equipos. Y se empezará a evaluar desde ahora si en 2029 se vuelve a cambiar. ¿Chau promedios? ¿Más descensos para reducir la cantidad de participantes?

Descensos, copas internacionales y las finales que siguen en pie

Después, el resto se mantendría: dos descensos (uno por tabla anual, el otro por promedios). En cuanto a los clasificados a los torneos internacionales, tanto Libertadores como Sudamericana, se seguirá rigiendo por la tabla acumulada del todo el año (las 30 fechas).

Y también seguirán en juego otras cuatro finales: el Trofeo de Campeones (ganador de Apertura vs. Clausura), la Supercopa Argentina (ganador de la Copa Argentina vs. Trofeo de Campeones), Supercopa Internacional (ganador de tabla anual vs. Trofeo de Campeones) y la novedosa Recopa de Campeones (ganador de Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional).

De este modo, sumando a la Copa Argentina, se completan los ocho campeones por año en el fútbol argentino.

Pablo Toviggino, Claudio Tapia y Cristian Malaspina, en una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA (archivo). Pablo Toviggino, Claudio Tapia y Cristian Malaspina, en una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA (archivo).

Malaspina anticipó cambios en el fútbol argentino: “Se escuchó a la gente”

El fútbol argentino podría cambiar su formato de competencia en 2027 y Cristian Malaspina se refirió a las modificaciones que analiza la dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio Tapia. Tras el triunfo de Argentinos Juniors por 1-0 ante Independiente Rivadavia, el presidente del Bicho anticipó modificaciones importantes y aseguró que se tuvieron en cuenta los reclamos de los hinchas.

“Yo creo que algunos cambios que se vienen son porque se escuchó a la gente, y vienen cambios importantes en el fútbol argentino, que van a hacer que este torneo sea aún más equitativo y más difícil“, expresó Malaspina, quien también se desempeña como secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino.

Además de referirse a los posibles cambios, el dirigente valoró la paridad del torneo y la posibilidad de que varios equipos lleguen a las últimas fechas con objetivos importantes en juego.

“La competitividad que hay es terrible. Estar acá, faltando dos fechas, peleando igual a igual contra equipos tan importantes como Boca, Rosario Central y Vélez, es un orgullo muy grande”, afirmó.

En otras ocasiones, el actual secretario general de la AFA defendió el formato vigente, con Apertura, Clausura y Playoffs, al considerar que “es ideal para el contexto actual”, porque “es competitivo y estamos con incertidumbre hasta la última fecha”.

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