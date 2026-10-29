​Ronaldo Martínez: la increíble racha goleadora que le costará millones a Vélez 

A las claras quedó que los insistentes pedidos de Guillermo Barros Schelotto por un centrodelantero eran justificados. La llegada de Ronaldo Martínez en agosto de este año le aportó a Vélez esa cuota goleadora que tanto le hacía falta. Curiosamente, la increíble racha artillera del paraguayo en el Torneo Clausura puede costarle millones de dólares al club.

Ronaldo Martínez es uno de los goleadores del Torneo Clausura. Ronaldo Martínez es uno de los goleadores del Torneo Clausura.

Martínez está a un gol de que se active la obligación de compra

Para que Martínez aterrice en Liniers, la Comisión Directiva (encabezada por Fabián Berlanga) acordó con Talleres un préstamo por 18 meses. El trato decretó, además, dos opciones de repesca para la T -en enero y en junio del 2027- y una obligación de compra para el Fortín ligada a objetivos deportivos. Una de esas metas a cumplir es que el atacante marque diez goles a lo largo de la cesión.

Concretamente, el acuerdo indica que, en caso de que el #77 anote un tanto más, Vélez deberá abonar una cifra cercana a los 3.000.000 de dólares por el 100% del pase. Sin embargo, desde la institución ya se pusieron manos a la obra para renegociar y ejecutar una opción de compra que rondaría los 2.325.000 dólares por el 75% de la ficha.

La increíble racha goleadora de Ronaldo en Vélez

En tan solo ocho partidos con la V azulada, Ronaldo lleva nueve goles y pelea palmo a palmo por ser el máximo goleador del Torneo Clausura (hay que considerar que también marcó uno con los colores de la T, justamente al Fortín). Con su sorpresivo triplete a Central Córdoba en la victoria por 5-0, alcanzó a Agustín Módica, de Gimnasia de Mendoza, en la tabla de artilleros y se prendió en la lucha. Detrás, se encuentra Junior Marabel, de Sarmiento.

Ronaldo Martínez festeja su golazo de chilena a Central Córdoba (prensa Vélez). Ronaldo Martínez festeja su golazo de chilena a Central Córdoba (prensa Vélez).

En los últimos días, fue el Mellizo el que explicó cómo se dio la llegada del guaraní: “Yo estaba viendo un partido de Talleres en el que entró (Valentín) Dávila y él se quedó afuera. Entonces, pensé: ¿Qué pasa con Martínez que no juega? Es una buena posibilidad que venga”. El entrenador dio en el clavo y se llevó a una de las figuras del semestre. Si el futbolista marca un gol este sábado (31/10) ante San Lorenzo, la obligación de compra se activará de forma automática.

Sorpresivamente, su salida del cuadro cordobés impactó de forma muy negativa en el equipo que hoy dirige Omar De Felippe, que se encuentra último en la Zona A y ganó tan solo dos partidos en lo que va del campeonato.

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