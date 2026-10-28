​Dolor en la Selección: falleció la madre de Lionel Scaloni 

El mundo del fútbol argentino amaneció este miércoles con la dolorosa noticia del fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, quien murió en la noche del martes en Pujato, a los 74 años, en la casa donde vivía junto a su marido Ángel.

La madre del entrenador de la Selección argentina llevaba varios años atravesando un delicado cuadro de salud. La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino, quien expresó sus condolencias con un sentido comunicado publicado en sus redes sociales. “ La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, señaló la entidad.

Y agregó: “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”.

Según trascendió, el entrenador de la Selección Argentina se encuentra en viaje rumbo a su ciudad natal para despedir a su madre en una ceremonia íntima, reservada para familiares y allegados.

La enfermedad de su mamá que preocupó a Lionel Scaloni

El estado de salud de Eulalia Marzetti había afectado profundamente al entrenador durante 2021. A mediados de ese año, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió internación y un prolongado proceso de rehabilitación. El episodio ocurrió apenas diez días antes del comienzo de la Copa América disputada en Brasil.

En aquel torneo, la Selección argentina se consagró campeona tras vencer al conjunto local en la final del estadio Maracaná y puso fin a una sequía de 28 años sin títulos oficiales en la categoría mayor. En medio de los festejos por la conquista, Scaloni tuvo presente el difícil momento familiar que atravesaba y le dedicó el campeonato a su madre. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó después de la victoria ante Brasil.

Meses después, el entrenador volvió a referirse públicamente a su situación personal. El 15 de octubre de 2021, luego del triunfo por 1-0 de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni habló sobre las dificultades que atravesaba su familia. En aquella conferencia de prensa, reconoció que su preocupación estaba puesta en la salud de sus padres y dejó una frase que reflejó el momento que vivía: “No estoy para pensar en el Mundial”.

Pese a las dificultades personales, Scaloni continuó al frente de la Selección y finalmente alcanzó la gloria eterna con la consagración en Qatar 2022. La evolución de la salud de su madre se mantuvo dentro del ámbito privado durante los años posteriores.

La vida de Eulalia Marzetti en Pujato

Eulalia Marzetti vivió durante toda su vida en Pujato, donde formó una familia junto a su esposo, Ángel Scaloni, y criaron a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Además de su vida familiar, se desempeñó durante varios años como jueza de paz de la Municipalidad, una función que la mantuvo vinculada con la comunidad en la que transcurrió su vida.

La noticia del fallecimiento también fue confirmada por la cuenta de Scala Bakery, la pastelería de Corina, hermana de Lionel, que anunció el cierre del local este miércoles “por motivos personales”.

El mensaje de Scala Bakery. El mensaje de Scala Bakery.

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