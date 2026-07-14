​San Lorenzo puede perder a otro titular: Alexis Cuello cerca de México 

El momento de San Lorenzo es complejo y hasta el propio Néstor Gorosito sabe que hay varios jugadores del plantel que seguirán sus carreras en otros lados por la necesidad de hacer caja. Tras la salida de Jhohan Romaña a León de México y con Lautaro Montenegro -otro titular- en medio de un conflicto contractual, ahora es nada menos que Alexis Cuello el que podría hacer las valijas.

El delantero de 26 años acaba de ser papá por primera vez el viernes pasado y por eso el sábado no estuvo en Rosario junto al plantel para disputar el primer y único amistoso que tuvo Pipo antes de jugar este viernes ante Riestra por los 16avos de Copa Argentina.

Sin embargo, es probable que Chucky no llegue a ese partido. Es que desde hace días la dirigencia azulgrana viene negociando con Monterrey de México y las charlas están muy avanzadas. Aunque todavía no están cerradas…

El ofrecimiento hasta el momento rondaría los u$s 3.800.000 más objetivos y está todo bastante encaminado, aunque todavía no están selladas las condiciones. Eso sí, vale destacar que el Ciclón tiene el 60% de la ficha de Cuello, mientras que el 40% restante pertenece a Almagro.

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