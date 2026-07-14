​El particular artículo que mostró Haaland a volver a Noruega 

Erling Haaland ya se despidió del Mundial luego de la derrota de Noruega, 2 a 1 ante Inglaterra por los cuartos de final. Junto con la delegación, viajó a Oslo, la capital del país. Y el Androide tuvo una actitud que generó que se potenciara su lugar en los medios de comunicación y en las redes sociales: al bajar del avión tenía un mapache de peluche y una botella vacía de bebida alcohólica. Se trata de un animal típico de casi todo el territorio estadounidense.

Se preocupó de mostrar eso, ya que si quería podría haber puesto en la valija y nadie se enteraba. Los medios y redes lo trataron con humor, como algo que es parte de su personalidad excéntrica.

También tenía un bolso de una empresa muy conocida del rubro, lo cual solo puede interpretarse como parte de un compromiso comercial.

El regreso de la delegación nórdica fue un acontecimiento muy importante. El avión, al ingresar en el espacio aéreo noruego, fue escoltado por dos aviones F35. Además, al aterrizar, cuatro unidades de bomberos arrojaron agua. Todo eso con bastante movilización al aeropuerto, cerca de 25.000 personas según la prensa local.

Después, hubo una recepción oficial: una visita al Rey Harald en el Palacio ubicado en Slottsplassen, una zona céntrica de Oslo. Allí hubo 70.000 personas, según publicó el sitio web de Aftonbladet, que fueron para elogiar al plantel y cuerpo técnico. Pero al salir los jugadores y el cuerpo técnico a la plaza principal para la recepción popular, el que faltó fue Haaland. Se explicó que debía tomar un vuelo.

Un vídeo publicado por un sitio web mostró a Haaland mientras salía sigilosamente por la puerta trasera del Palacio y caminando hacia un coche que lo esperaba.

El arribo de Noruega a Oslo: cuatro unidades de bomberos tiran agua (EFE). El arribo de Noruega a Oslo: cuatro unidades de bomberos tiran agua (EFE).

Erling Haaland al bajar del avión: el mapache de peluche y la botella vacía de bebida alcohólica. Erling Haaland al bajar del avión: el mapache de peluche y la botella vacía de bebida alcohólica.

Erling Haaland en el aeropuerto de Oslo, con el mapache de peluche y la botella vacía de bebida alcohólica (EFE). Erling Haaland en el aeropuerto de Oslo, con el mapache de peluche y la botella vacía de bebida alcohólica (EFE).

La gran movilización en Slottsplassen por la llegada de los jugadores al Palacio. La gran movilización en Slottsplassen por la llegada de los jugadores al Palacio.

El rey Harald y el príncipe Haakon saludan a Haaland en el Palacio. El rey Harald y el príncipe Haakon saludan a Haaland en el Palacio.

La plaza principal de Oslo: los jugadores salieron a saludar a la multitud tras la recepción con el rey. Faltaba Haaland… La plaza principal de Oslo: los jugadores salieron a saludar a la multitud tras la recepción con el rey. Faltaba Haaland…

La victoria 2 a 1 ante Brasil, en octavos de final, fue considerada por la prensa como la más importante de la historia de los Vikingos en un Mundial. Erling metió doblete.

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