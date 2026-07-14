​Harry Kane bancó a Tuchel y avisó antes de enfrentar a Argentina: “Tenemos otro nivel al que podemos llegar” 

Inglaterra está entre los cuatro mejores del Mundial 2026, pero puertas adentro no parecen estar del todo conformes. Hasta el propio DT hizo una declaración al respecto que generó controversias. Pero, tras eliminar a Noruega 2-1 y avanzar a semifinales, Harry Kane salió a respaldar las críticas de Thomas Tuchel al rendimiento del equipo y aseguró que los Three Lions todavía no mostraron su mejor versión. Ahora, se siguen preparando para enfrentarse ante Argentina el miércoles 15 de julio.

Kane está del lado de Tuchel

Después del sufrido partido ante Noruega que los llevó a la prórroga, Tuchel fue muy duro con sus dirigidos: “ No estoy satisfecho con el rendimiento. Nos complicamos muchísimo la vida. Fuimos descuidados, no fuimos lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte”.

Y aunque Jude Bellingham salió a defender la actuación del plantel diciendo que “fue un esfuerzo enorme, todos los jugadores trabajaron durísimo.” y “ quizás él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Haaland, Odegaard, Antonio Nusa y Sorloth”, Kane se mostró mucho más cercano al análisis del entrenador.

Tuchel junto a Jude Bellingham. (REUTERS/Marco Bello) Tuchel junto a Jude Bellingham. (REUTERS/Marco Bello)

“Cuando él nos ve entrenar, ve lo unidos que estamos y todo lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, la forma en la que atacamos, los uno contra uno y la calidad técnica. Quiere ver esa versión de nosotros”, explicó el delantero y goleador del Bayern Múnich, que comparte el número de tantos (6) en el torneo con el inglés del Real Madrid.

Sin embargo, el capitán inglés también recordó que trasladar lo trabajado en las prácticas a un partido de Mundial no siempre resulta sencillo. “ Él sabe tanto como cualquiera que no es tan simple. Estamos jugando contra muy buenos rivales y grandes equipos”, remarcó.

El aviso antes de enfrentar a la Selección

Pensando en el cruce de semifinales, Kane dejó un mensaje que puede leerse como una advertencia para Argentina. “Él está intentando sacar lo mejor de nosotros y nosotros mismos sabemos que tenemos otro nivel al que podemos llegar”, sostuvo.

El ex Tottenham, que está cuarto en la tabla de goleadores, reconoció que Inglaterra solo mostró ese potencial por momentos. “ Todavía no lo vimos de manera completa. Lo mostramos en algunos momentos, también contra Noruega, pero no tuvimos el control total que nos gustaría tener y creo que podemos conseguirlo”, afirmó.

Más allá de la autocrítica, Kane valoró el presente de su selección y recordó que alcanzar estas instancias no es algo habitual para Inglaterra. “ Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Lo más positivo es que estamos en una semifinal y sentimos que todavía podemos mejorar”, señaló.

La selección de Inglaterra festejando con sus hinchas. (AP Photo/George Walker IV) La selección de Inglaterra festejando con sus hinchas. (AP Photo/George Walker IV)

Para cerrar, el capitán pidió disfrutar el momento sin perder de vista el gran objetivo. “Ha sido una etapa muy exitosa para esta selección. Nos falta dar ese último paso. Estamos golpeando la puerta. Ahora tenemos que disfrutarlo, porque no siempre Inglaterra llega a una semifinal de un Mundial”, concluyó.

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