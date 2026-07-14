​Francia – España: los técnicos pasándose la presión y el duelo esperado de Mbappé vs Yamal 

Algún día iba a pasar que la sala de conferencias de un estadio estuviera sobrepasada no sólo cuando estuviera por jugar Argentina. Francia y España pinta partidazo. Octavos, cuartos, semifinales. Instancia que se busque, torneo del que se hable, son dos países que hoy por hoy se sientan en la mesa de los mejores y que este martes tengan que definir quién va a la final del Mundial 2026 le da un plus a la Copa del Mundo que se palpita en cada rincón de Dallas por más que les interese mucho, poco o nada esto del fútbol.Este martes (16 hs de Argentina) se sabrá quién es el primer finalista.