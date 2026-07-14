​Francia – España: los técnicos pasándose la presión y el duelo esperado de Mbappé vs Yamal 

Algún día iba a pasar que la sala de conferencias de un estadio estuviera sobrepasada no sólo cuando estuviera por jugar Argentina. Francia y España pinta partidazo. Octavos, cuartos, semifinales. Instancia que se busque, torneo del que se hable, son dos países que hoy por hoy se sientan en la mesa de los mejores y que este martes tengan que definir quién va a la final del Mundial 2026 le da un plus a la Copa del Mundo que se palpita en cada rincón de Dallas por más que les interese mucho, poco o nada esto del fútbol.Este martes (16 hs de Argentina) se sabrá quién es el primer finalista.
No hay forma de que los últimos enfrentamientos entre ambos no aparezcan en los análisis. Por más que los franceses se hayan puesto la pilcha de mega candidatos hace rato, los españoles les recuerdan cada vez que pueden que el año pasado les ganaron la semifinal de la National League y que en el 2024, en la misma instancia, los eliminaron de la Eurocopa que finalmente ganarían.