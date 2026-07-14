​Lamine Yamal antes de enfrentar a Francia: “Nos vemos como campeones del mundo” 

Antes del que será su autoproclamado como el partido más importante de su carrera, Lamine Yamal brindó una conferencia de prensa en el día de su cumpleaños número 19 y, como de costumbre, no se guardó nada: el crack del Barcelona le puso un poco de picante a la previa del vibrante encuentro entre España y Francia por las semifinales del Mundial 2026.

El zurdo analizó cómo será el encuentro, habló de su nivel individual, de la evolución de la Furia bajo las órdenes de Luis de la Fuente y la ilusión de levantar el trofeo más importante de todos. Abajo, todo lo que dijo el pibe desde la sala de prensa del Estadio Dallas, en la tarde de este lunes.

Las palabras de Lamine

” El enfrentamiento va a tener fases. No siempre será uno contra uno. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las partes de la cancha. Noto que su poderío en ataque no tiene por qué ser algo malo. Jugaremos como sabemos: cada futbolista nuestro tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo“, enfatizó el catalán.

Yamal, sin temor y a por todo. Yamal, sin temor y a por todo.

Luego, el extremo agregó: ” Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún duelo. Será muy lindo para el espectador. Es el choque que todos estaban esperando en la Copa del Mundo. Las dos selecciones tendrán momentos: estaremos atacando las dos y trataremos de defender con lo que tenemos. Será un cruce muy igualado, seguramente”.

Además, el player también habló de su desempeño individual en el campeonato de la FIFA: “Todos los torneos son diferentes. No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve cinco anotaciones. Son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando. De chico vi Mundiales en los que España fue eliminada y de momento eso no está pasando. Mientras más partidos juegue, más goles puedo marcar. Ojalá, mañana convierta otro“.

La joya tiene sed de gol. La joya tiene sed de gol.

Asimismo, el 10 del Barsa expresó que no le afectaba las expectativas que hay sobre él: ” Hemos madurado mucho como equipo. Hemos pasado por momentos difíciles y desde la última Eurocopa venimos creciendo. No siento presión: en la prensa dicen que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tienen que esperar nada de mí. Pero sé que mañana (martes) será un día especial. Tengo muchas ganas. Y esto es sólo un deporte, después la vida sigue. Lo miro así, por eso no siento presión“.

” Es el match más importante que voy jugar. Me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos. Nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó en 2010. ¿Por qué no? A mí me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York“, afirmó Yamal para cerrar sus declaraciones.

Las estadísticas de la estrella en el torneo

6 presencias

1 gol

405 minutos disputados

Hasta el momento, su único tanto fue contra Arabia. Hasta el momento, su único tanto fue contra Arabia.

¿Cuándo juegan España y Francia?

Este martes 14 de julio, desde las 16 horas, los combinados europeos se verán las caras en el Estadio Dallas por las semifinales del Mundial 2026. Sin duda, se trata de unos de los encuentros más esperados de la cita mundialista: el cuadro que menos tantos recibió (la Furia con uno) contra el segundo más goleador (los Gallos con 16), Yamal vs Mbappé y Didier Deschamps vs. Luis de la Fuente. Espectáculo asegurado, que vas a poder seguir en vivo por Olé.

Mbappé, el otro fuera de serie que pica en punta como protagonista del enfrentamiento. Mbappé, el otro fuera de serie que pica en punta como protagonista del enfrentamiento.

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