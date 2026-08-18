​Sampaoli se fue sin hablar tras una nueva derrota de Talleres y podría haber novedades sobre su continuidad 

La continuidad de Jorge Sampaoli quedó en la cuerda floja tras una nueva derrota de Talleres en el Torneo Clausura. Su frustración en el banco, con la capucha puesta y los ojos vidriosos apuntando más allá del partido, fue el fiel reflejo de su presente en la T. Y su decisión de no hablar luego de la derrota 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, alimentó más los rumores sobre una posible salida.

Tras la derrota, la cuarta en su ciclo, el DT suspendió la conferencia de prensa y fue el primero en abandonar el vestuario. Mientras sus jugadores todavía estaban dentro, agarró sus cosas y se dirigió directamente al micro.

Valentín Depietri y Santiago Fernández fueron los únicos que hablaron ante la prensa y, tras hacerse cargo de la derrota, descartaron la información que circulaba por esas horas, que hablaba de una renuncia de Sampaoli en el vestuario. Por otro lado, dirigentes de la T también dejaron en claro que lo esperaban martes para comenzar a trabajar de cara al próximo compromiso del equipo, que será el lunes ante Rosario Central.

Sin embargo, por estas horas la continuidad del ex entrenador de la Selección en Talleres sigue en duda. De hecho, medios locales apuntan que este mismo martes se reunirá con Andrés Fassi, presidente del conjunto cordobés, para definir su futuro. Hoy puede ser un día clave en el mundo Talleres.

Un ciclo que todavía no arrancó

Con el objetivo de relanzar su carrera en el fútbol argentino, Jorge Sampaoli asumió como entrenador en Talleres en junio del 2026, tras la salida de Carlos Tevez. Desde el inicio de su ciclo, el equipo sumó cuatro derrotas y una sola victoria, ante Platense, por el Torneo Clausura.

Pero más allá de los resultados, y de que la T marche último en la Zona A con sólo tres puntos, lo que más preocupa es que el equipo aún no muestra identidad. En estos cinco partidos, todavía no logró plasmar su idea en la cancha. Así, esta nueva derrota recrudece aún más un presente complicado, y ya apuntado por los hinchas. Porque en la fecha pasada, tras la caída 3-0 ante Lanús, las tribunas del Kempes demostraron su disconformidad con silbidos.

Gimnasia de Mendoza derrotó 3 a 1 a Talleres: sufre Sampaoli

Gimnasia le dio otro baño de realidad a Talleres, que viajó a Mendoza con la ilusión de una recuperación y se llevó un mazazo que lo hundió más en sus propias carencias. Y en la tabla también: con su cuarta derrota en cinco partidos (ganó uno), el equipo cordobés pena en el último puesto de la Zona A del Clausura con apenas tres puntos. El Lobo, por su lado, llegó ¡a su sexto triunfo consecutivo al hilo como local!

Jorge Sampaoli no recibió muestras de mejora de un equipo que no tiene chispa en lo colectivo ni puede hacer daño con maniobras individuales. Carente de recursos, incluso sin respuestas anímicas, a los 19’ del primer tiempo ya perdía 2-0. Al 1-0 lo sufrió tras el penal polémico por supuesto pisotón de Schott sobre Cingolani (en ninguna imagen se vio claro el contacto). Módica aseguró el remate y un rato después, luego de recibir una pared de O’Connor, amplió la ventaja con una buena definición sobre el palo derecho de Unsain.

Cingolani festeja su gol ante Talleres. Cingolani festeja su gol ante Talleres.

“El grado de vulnerabilidad es preocupante, no tenemos agresividad y nos cuesta mucho emocionalmente”, había dicho Sampaoli tras la caída por 3-0 frente a Lanús. Esos mismos conceptos bien podrían ser aplicables a lo que le sucedió a su conjunto en Mendoza, donde el local no necesitó mucho para resolver el encuentro. Sólido en el fondo, ordenado en el medio y contundente arriba, el Lobo se repuso de la derrota que tuvo ante Instituto y se aprovechó de un adversario tibio, sin firmeza en defensa ni vuelo creativo.

Había comenzado mejor la T el ST, con un mano a mano de Depietri desperdició mano a mano con el arquero, esto seguido de un tiro de Fattori. Cuando hasta se lo veía con más intensidad, en una contra Cingolani liquidó el encuentro.

Módica festeja uno de sus dos goles para Gimnasia de Mendoza contra Talleres. Módica festeja uno de sus dos goles para Gimnasia de Mendoza contra Talleres.

Fue una estocada más para Talleres, que mostraba a Rick como el jugador con más rebeldía. Cuando los dos ya jugaban con 10, el Lobo tuvo un penal a favor pero Unsain se lo atajó a Lencioni. Luego la T descontó con Santiago Fernández y apretó sobre el final, incluido un cabezazo en el travesaño. No le alcanzó.

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