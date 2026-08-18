​Nuevo récord de gol precoz en el fútbol argentino: tres segundos 

El fútbol argentino de Primera División tiene un registro histórico: Carlos Danton Seppaquercia, en1979, convirtió a los cinco segundos para Gimnasia de La Plata ante Huracán. Ahora hay un nuevo registro top en un torneo oficial. Se trata del gol que marcó Aitxuri Isasmendi para Cañón de Mar del Plata contra Nación, de visitante: fue en tres segundos, en el saque inicial. Fue en un partido de la Liga local.

En Ascenso, ese registro había sido superado en 1996 por Luis Torres, quien el 19 de octubre de 1996 convirtió en cuatro segundos el 1-0 para Acassuso frente a Juventud Unida. En 2023, por Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, ante JJ Urquiza, también marcó en cuatro segundos.

“Yo y mi técnico habíamos hablado de otro arquero, que se adelanta, y que cuando arranque el partido podía probar. Probé una vez, a principio de año, y dio en el travesaño. Esta vez lo vi adelantado y le dije a mi compañero que me deje. Cuando el referí tocó el silbato yo pateo de una”, le contó Aitxuri, de 21 años, a Olé.

“Tuve suerte de que estaba grabando. El técnico suele grabar para analizar el juego. Se dio la casualidad que se estaba filmando, por el hijo del entrenador”, explicó.

Aitxuri Isasmendi, autor del gol más rápido en la historia del fútbol argentino. Aitxuri Isasmendi, autor del gol más rápido en la historia del fútbol argentino.

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