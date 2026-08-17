​Caída la chance de Dibu Martínez, el arquero que Juventus incorporará 

Luego de la novela protagonizada entre Juventus y Aston Villa por Dibu Martínez, el traspaso del arquero argentino a la Vecchia Signora quedó descartado. Los clubes no se pusieron de acuerdo en lo económico. Y sin perder demasiado tiempo en el mercado, el equipo italiano ya tiene abrochado a su nuevo golero. ¿Quién es?

Según afirman desde el Viejo Continente, el conjunto de Turín llegó a un arreglo con Tottenham (donde hoy está Marcos Senesi, ya sin Cuti Romero) por los servicios del italiano Guglielmo Vicario, hombre de 29 años y con contrato en los Spurs hasta mediados de 2028 . La operación sería a préstamo por un año con una opción de compra cercana a los 10 millones de euros.

Vicario con Cuti Romero (REUTER). Vicario con Cuti Romero (REUTER).

Será el desembarco de Vicario en un equipo grande de Italia. Antes de arribar a Tottenham (117 partidos jugados desde mediados de 2023) había estado en Venezia, Empoli, Perugia, Fontanafredda, Cagliari y el equipo juvenil de Udinese.

Vicario con Romero (REUTER). Vicario con Romero (REUTER).

La exigencia del club de Birmingham era de 10.000.000 de euros por su salida. Según la prensa, los italianos ofrecían menos dinero, 7.000.000 más 3.000.000 en variables. Además, la dirigencia dudó por la lesión que sufrió el Dibu en un dedo antes del Mundial, lo que generó que no pudiera jugar en los amistosos previos. El DT Luciano Spalletti quería contar con él pese a ese problema.

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