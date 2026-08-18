​Las claves de un River que busca dejar atrás la crisis 

La unión hace la fuerza” es una afirmación tan antigua que su procedencia se le atribuye a una derivación de la frase de una frase en latín: “concordia res parvae crescunt” (las cosas pequeñas florecen en la concordia). Seguramente, los jugadores de River no conozcan el origen, pero sí el valor que tienen estas palabras en un grupo de personas alineadas detrás de un mismo objetivo. Una comunión de compromiso y esfuerzo colectivo que se suele potenciar cuando existe un enemigo poderoso contra quien ejercer dicha fortaleza. Nadie parece entenderlo como el General Nicolás Otamendi, el capitán y líder del equipo de Eduardo Coudet.

El zaguero de 38 años, campeón y subcampeón del mundo con la Selección Argentina, no solo llegó al club de Núñez para cumplir su sueño de hincha sino para asumir el rol de máximo referente en el vestuario, en el campo de juego y en la representación con la gente.

Luego de unos días en los que se encargó de reunir y motivar al plantel y de incluso pedir hablar el viernes con los periodistas presentes en el Camp antes del entrenamiento para bajar un mensaje de unidad total, a Otamendi se lo vio muy activo en los minutos previos al comienzo del partido contra Argentinos: reunió a los titulares en el círculo central del campo y realizó una arenga. “Yo dije que de la única forma que íbamos a salir de esta situación era trabajando en silencio, intentando mejorar en las prácticas. Ahora no hay que sacar el pie del acelerador. La gente está siempre y nos alienta. Eso tiene que ser la nafta y oxígeno para nosotros y para poder afrontar todos los partidos”, explicó el defensor tras el 2-0.

El festejo grupal en el 2-0 ante Argentinos, con Otamendi en la cima (Foto: Maxi Failla). El festejo grupal en el 2-0 ante Argentinos, con Otamendi en la cima (Foto: Maxi Failla).

La postura de “nosotros contra todos” que expuso El General estuvo en consonancia con el fuerte mensaje transmitido por el presidente Stefano Di Carlo el martes de la semana pasada, apuntando directamente a las autoridades de la AFA y a los fallos arbitrales que perjudicaron al equipo en las primeras fechas del campeonato. También, tanto Otamendi como DC reflejaron una cercanía con el sentimiento general de los hinchas y pregonaron una reconciliación en esta relación que venía demasiado tensa. Por eso, el pedido de disculpas de Gonzalo Montiel en el festejo de su gol, los elogios del propio Ota por el apoyo en las tribunas, las palabras del DT al enfatizar que “siento los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River” y el posteo del debutante estrella Thiago Almada: “Qué lindo jugar en este estadio… Este es el camino que debemos seguir”.

El pedido de disculpas de Montiel a los hinchas, tras su gol ante Argentinos (Foto: FOTOBAIRES). El pedido de disculpas de Montiel a los hinchas, tras su gol ante Argentinos (Foto: FOTOBAIRES).

El camino que menciona el Guayo es precisamente el de la unidad del plantel junto con el cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas. Lo que se vivió el domingo en el Monumental. Y un recorrido que debe mantenerse en el mismo carril en el desafío de este miércoles en Bogotá vs. Independiente Santa Fe en la ida de los octavos de la Sudamericana.

Coudet está convencido de que “los jugadires se tiran de cabeza por mí y por River”. (Foto Maxi Failla). Coudet está convencido de que “los jugadires se tiran de cabeza por mí y por River”. (Foto Maxi Failla).

El River del Chacho necesita ratificar que se puso de pie con un nuevo impulso, más determinante aún que el 2-0 ante el Bicho. Para seguir tomando vuelo futbolístico, en los 2.600 metros de altura del Estadio El Campín de Colombia, y para convencerse de que la unidad puede ser apenas un paso inicial para dejar atrás el desastroso comienzo del semestre y el punto de inflexión para este equipo de estrellas empiece a tomar brillo con destino de gloria.

Un ejemplo de unidad: Montiel bromea con el grupo mientras Otamendi lo custodia con una sonrisa. (Foto: prensa River. Un ejemplo de unidad: Montiel bromea con el grupo mientras Otamendi lo custodia con una sonrisa. (Foto: prensa River.

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