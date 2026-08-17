​El posteo de Thiago Almada que revolucionó a River: “Qué lindo…” 

Thiago Almada ya empezó a escribir su historia en River. Y lo hizo con una presentación que difícilmente podía ser mejor: triunfo 2-0 ante Argentinos en el Monumental para cortar la mala racha, una actuación importante desde el juego y, después, un mensaje en redes sociales que revolucionó totalmente a unos hinchas que ya tiene en el bolsillo. El campeón del mundo disfrutó su estreno y dejó claro que está feliz con la decisión que tomó junto a su familia.

“ Muy feliz por mi debut con esta camiseta. Qué lindo jugar en este estadio… este es el camino que debemos seguir. Vamos River”, escribió Almada en su cuenta de Instagram, acompañado por varias fotos de su primera noche con la Banda. Entre ellas apareció una muy especial: una imagen suya de chiquito en el Camp, junto a su tío, quien en aquel momento jugaba en las Inferiores del club. Una foto que había dado a conocerOléla semana pasada y que ahora volvió a tomar protagonismo, apenas unos días después de que el sueño de aquel nene se hiciera realidad.

En la cancha, además, Almada mostró rápidamente por qué River hizo el esfuerzo para incorporarlo. Se movió recostado sobre la izquierda de la ofensiva, el sector en el que más cómodo se siente, y encontró buenas sociedades con Pancho Ortega (lo conoce de Vélez) y especialmente con Ángel Correa. La conexión entre ambos es uno de los grandes atractivos que empieza a generar este nuevo River.

Thiago Almada y su debut en River (IG Thiago Almada). Thiago Almada y su debut en River (IG Thiago Almada).

No fue solamente una cuestión de asociaciones. Almada exhibió un sentido de la ubicación notable para encontrar espacios, recibir con ventaja y darle continuidad a los ataques. Sus primeros toques con la camiseta de River tuvieron esa cuota de jerarquía que se esperaba de un futbolista que viene de ser campeón y subcampeón del mundo y que, pese a su juventud, ya recorrió un largo camino en el fútbol de élite.

Y si algo potencia la ilusión es justamente su vínculo con Correa. Son amigos desde hace años y ahora tienen la posibilidad de compartir cancha en River, algo que el propio Angelito celebró después de la victoria ante Argentinos.

“ Estoy muy feliz de compartir con Thiago, llegó hace unos días, estaba ahí un poco de vacaciones. No sabía si iba a venir acá o a otro equipo. Nosotros estamos felices de tenerlo porque sabemos la clase de jugador que es, podría estar en cualquier gigante de Europa y decidió con su familia venir a este grandísimo club. Trataremos de disfrutarlo jugando y darle alegrías al club. Hablo todos los días con él, tengo muchísima relación desde hace años, era una decisión suya y de su familia, la tomó y está muy feliz acá. Esperemos que nos vaya bien”, contó Correa.

Por ahora, el primer capítulo dejó motivos de sobra para ilusionarse. Almada ya disfrrutó del Monumental desde adentro como jugador del club, fue clave para la victoria y empezó a construir una sociedad que River espera que le dé muchas alegrías.

Thiago Almada y su debut en River (IG Thiago Almada). Thiago Almada y su debut en River (IG Thiago Almada).

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