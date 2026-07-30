​¿Rulli cambia de aire? El equipo top de la Premier que lo quiere 

El futuro de Gerónimo Rulli podría dar un giro en este mercado de pases de Europa. El arquero argentino, actualmente en el Olympique de Marsella, figura como el principal candidato para incorporarse al Manchester City, que busca sumar experiencia a su plantel para afrontar una nueva temporada en la Premier League.

La información surgió en las redes y dice que el arquero argentino encabeza la lista de alternativas del club inglés para cubrir una vacante que podría generarse en las próximas semanas.

Gerónimo Rulli en la previa de un partido con el Olympique de Marsella. Gerónimo Rulli en la previa de un partido con el Olympique de Marsella.

Manchester City busca un arquero suplente

De acuerdo con la información publicada, el interés del City surge ante la inminente salida de James Trafford, quien está muy cerca de concretar su transferencia al Leeds United, dejando solo a Gianluigi Donnarumma como titular.

Si ese movimiento se confirma, el conjunto inglés irá en busca de un arquero con experiencia y el nombre de Gerónimo Rulli aparece como la primera alternativa para ocupar ese lugar dentro del plantel.

James Trafford en un entrenamiento del Manchester City. James Trafford en un entrenamiento del Manchester City.

Las versiones también indican que el acuerdo dependerá de las negociaciones entre las instituciones, ya que el argentino mantiene contrato vigente con el Olympique de Marsella hasta junio del 2027.

El presente de Gerónimo Rulli

El ex arquero de Estudiantes de La Plata atraviesa un buen momento en el fútbol francés, donde logró consolidarse rápidamente desde su llegada al Marsella en 2024.

Durante la última temporada, con 34 años, disputó 38 partidos en el conjunto francés y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo gracias a su regularidad bajo los tres palos.

Ese rendimiento también le permitió mantenerse dentro de la consideración de Lionel Scaloni, integrando nuevamente el plantel de la Selección Argentina, alcanzando la final del Mundial 2026 y siendo campeón en Qatar 2022.

Gerónimo Rulli junto al Dibu Martínez en el Mundial 2026. Gerónimo Rulli junto al Dibu Martínez en el Mundial 2026.

Ese recorrido lo posiciona como un arquero acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia, un aspecto que el club inglés considera importante para reforzar una posición sensible dentro del plantel. Apareciendo por delante de otros candidatos y encabezando la lista elaborada por la dirigencia para cubrir la posible salida de Trafford

El costo de la operación y el posible desafío en la Premier League

Otro punto que juega a favor del posible traspaso es el valor de mercado del arquero argentino. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, su ficha está tasada en aproximadamente seis millones de euros.

Se trata de una cifra accesible para un club con el poder económico del City, aunque todavía no trascendieron negociaciones formales con el Olympique de Marsella. Por el momento, la operación se encuentra en una etapa inicial y dependerá, en gran medida, de que primero se concrete la salida de Trafford hacia el Leeds.

Gerónimo Rulli junto a Lionel Messi y el Dibu Martínez. Gerónimo Rulli junto a Lionel Messi y el Dibu Martínez.

La posibilidad de llegar al Manchester representa un salto deportivo significativo para Ger, que viene de disputar el Mundial y mantiene un presente sólido en Francia. Con el interés revelado, se abre la puerta a una posible llegada a la Premier League durante las próximas semanas.

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