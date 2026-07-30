​El fuerte análisis de Nacho Fernández sobre el presente de River: “Es delicado…” 

Contento por la victoria de local ante su gente, Ignacio Fernández, actual jugador de Gimnasia e histórico de River, habló sobre el momento que atraviesa el CARP: “Es un momento muy complicado, muy delicado. Pero este grupo tiene personalidad para revertir la situación. Volvió Cachete (Montiel), está Ángel Correa… El problema es que no tienen tiempo para acomodarse. El fútbol argentino no te espera y estas son derrotas que duelen mucho, de las que cuesta mucho recuperarse”.

Nacho, quien hasta principios de este año vistió la Banda, entiende a la perfección la situación: “Hicieron una pretemporada con pocos jugadores y después fueron llegando los refuerzos. No tienen tiempo para trabajar y en River nadie te espera. Si no conseguís resultados, todo se hace mucho más difícil. Espero que puedan cambiar el rumbo.”

Además, aclaró una situación que llamó la atención en medio del partido. Antes de que se rompiera el cero en el Bosque, una de las jugadas que más repercusión generó fue el fuerte cruce que tuvo con Gonzalo Montiel al momento de disputar una pelota dividida.

“No te hagas el vivo, eh”, fue la frase que el zurdo le dijo a Cachete, que a la vez le reclamó varias veces al árbitro por el pisotón. Un diálogo que sorprendió por el pasado del volante con la camiseta de River y la buena relación que mantiene con gran parte de sus ex compañeros.

Tras el encuentro, Nacho agregó: “Soy profesional, como siempre soy agradecido a River. Viví ocho años maravillosos, nunca tuve ninguna queja, respeto muchísimo a River y a los campeones del mundo, pero hoy me toca defender esta camiseta. Después nos saludamos y todo queda en la cancha, ja”.

​