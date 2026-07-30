​La declaración del DT del Tottenham que aleja aún más al Cuti Romero de Londres: “Ni lo llamé para convencerlo” 

El nombre de Cristian Romero viene siendo uno de los más resonantes en el mercado de pases europeo, y es entendible. El defensor argentino de 28 años fue uno de los mejores de la Copa del Mundo y tendría decidido salir del Tottenham en esta ventana de transferencias, por lo que importantes equipos pusieron el ojo en él. Y ahora, por si quedaban dudas de que el Cuti tiene pie y medio afuera de Londres, su propio entrenador, Roberto De Zerbi, reveló una infidencia que se dio durante el Mundial que lo aleja aún más de la institución en la que está desde 2022.

Aparentemente, el Cuti ya le había manifestado al club su deseo de cambiar de aires. La operación no será sencilla, dado que cualquier cuadro que lo desee deberá desembolsar una cifra superior a los 40 millones de euros para quedárselo, pero son varios los equipos que consideran que el argentino lo vale.

Si bien el nombre del Barcelona aparece en la discusión, el principal candidato hoy en día es el Inter de Milán, que ya avanza en la oferta formal y tendría encaminada la llegada del cordobés surgido en Belgrano. Sea Milán, Barcelona o cualquier otra ciudad o equipo, es casi un hecho que el Cuti se irá del Tottenham antes del inicio de la temporada entrante. Y así lo reconfirmó Roberto De Zerbi este jueves, con sus declaraciones a la prensa.

El Cuti Romero saldría del Tottenham a la brevedad. (Instagram Cuti Romero) El Cuti Romero saldría del Tottenham a la brevedad. (Instagram Cuti Romero)

Primero, el DT destacó el gran manejo del argentino durante el final de la temporada pasada, cuando se encontraba lesionado mientras sus compañeros luchaban para salvarse del descenso. “Romero conmigo estuvo increíble. Top. En su comportamiento, en su respeto. Sufrió cuando no jugó el último partido. No es verdad que quería viajar a Argentina para prepararse para la Copa del Mundo. Es falso”, expresó el italiano.

Y luego reveló una charla privada que tuvo con el jugador, donde aseguró que no le insistió para que se quede, dando a entender que su postura de salir del cuadro londinense ya era irreversible: “Después de la semifinal contra Inglaterra intercambiamos algunos mensajes, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho”.

El saludo entre Romero y De Zerbi en el cierre de la pasada temporada. (Reuters/Andrew Couldridge) El saludo entre Romero y De Zerbi en el cierre de la pasada temporada. (Reuters/Andrew Couldridge)

¿El Cuti Romero vuelve a Italia?

Tras destacarse en el Pirata, el Cuti Romero fue vendido al Genoa en 2018. Aunque luego también fue comprado por la Juventus, no llegó a disputar minutos con la Vecchia Signora: terminó de explotar en el Atalanta, antes de ser transferido al Tottenham por unos 54.000.000 de euros en 2022.

La etapa del defensor en los Spurs, donde acumula 156 partidos, estaría a punto de llegar a su final. Es que desde Italia van a la carga por una de las figuras que tiene la Scaloneta: el Inter de Milán, donde también juega Lautaro Martínez, lo tiene como una de sus prioridades en este mercado.

El Cuti Romero en la Selección. El Cuti Romero en la Selección.

El Neroazzurro tiene como centrales a Alessandro Bastoni (que podría irse al Real Madrid), Manuel Akanji (se sumó tras su paso por el Manchester City), Bejamín Pavard y Yann Bisseck. Por eso la llegada del Cuti le daría un salto de calidad a esa última línea.

Este sábado, en medio de los rumores sobre el futuro del cordobés, desde el Inter de Milán reconocieron el interés. “Estamos interesados, sin duda, es cierto. Hablamos con el agente y con el Tottenham. Veremos qué pasa”, dijo Piero Ausilio, directivo del club italiano.

El Barcelona, otro posible destino para el Cuti

Además del interés desde Italia, al Cuti también lo miran desde España, más precisamente desde Cataluña. Así es, el Barcelona tendría al defensor argentino en carpeta, aunque, por el momento, no sería su prioridad ficharlo.

Esto se debe a que el cuadro culé cuenta con unos cuantos jugadores importantes en el puesto, como lo son los flamantes campeones del mundo Pau Cubarsí y Eric Garcia, el también español Gerard Martín, o el uruguayo Ronald Araujo. La chance de acelerar por Romero tomaría fuerza en caso de contar con alguna baja en dicho sector.

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