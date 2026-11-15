​Ronaldinho, después de su vuelta a las canchas: “El fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida” y “redescubrir la alegría de jugar” 

Pasados unos 45′ inolvidables para su vida, Ronaldinho habló, en pleno partido, sobre cómo vivió esta vuelta oficial a las canchas. En el entretiempo del partido entre el Ravenna -club para el que jugó Dinho- y el Forli por la Serie C de Italia, el astro brasileño fue entrevistado cuando ya sabía que iba a ser reemplazado y reconoció que “el fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

En diálogo con Sky Sports Italia y mientras abandonaba el campo de juego bajo una gran ovación en el clásico de Emilia Romaña, el extremo de ya 46 años dijo: “Estos 45 minutos pasaron volando. El fútbol siempre ha sido así para mí. Hoy tuve la oportunidad de redescubrir la alegría de jugar y de disfrutar los momentos en el vestuario. Todo es maravilloso”.

Ronaldinho y su sonrisa calcada en la vuelta a las canchas (Reuters). Ronaldinho y su sonrisa calcada en la vuelta a las canchas (Reuters).

Por esta notable alegría, al propio Dinho le preguntaron sobre la posibilidad de un nuevo partido con el Ravenna, cuestión sobre la que explicó: “Aún no lo sé. No descarto volver, depende del presidente. Si me llama, regresaré. Jugar me hace feliz, vivir esos momentos en el vestuario y todo eso es hermoso. Siempre disfruto jugando. Les dije: quien me necesite, que cuente conmigo, aquí estoy”.

Y respecto a la relación con sus nuevos compañeros de equipo, el brasileño reconoció que “hay muchos jugadores excelentes” y que “fue maravilloso ver a tantos jugadores jóvenes que crecieron viéndome jugar y que ahora se encuentran en el campo conmigo”.

El brasileño en su vuelta al fútbol profesional (Reuters). El brasileño en su vuelta al fútbol profesional (Reuters).

Y finalmente, el 10 del Ravenna fue consultado sobre la actualidad de su selección y la de Italia, dos que vienen con varios traspiés en los Mundiales y explicó: “A veces las cosas no salen bien; lamentablemente, así es el fútbol, ​​tanto para nosotros los brasileños como para ustedes los italianos. Ahora esperemos que Italia y Brasil vuelvan a ganar la Copa del Mundo y a jugar un fútbol hermoso”.

¿Cómo se dio el arribo de Ronaldinho al Ravenna?

En junio, el empresario Ignazio Cipriani anunció la llegada de Ronaldinho al club en una foto en donde se lo ve junto al ofensivo con la camiseta del Ravenna. Justamente, el brasileño tiene una gran relación con el pope de la institución, por lo que firmó un contrato comercial cuyo objetivo es hacer crecer la marca de este modesto equipo a nivel internacional.

El astro colgó los botines luego de jugar por última vez con el Fluminense en 2015 y los fanáticos siempre se quedaron con ganas de ver más de él dentro de un campo de juego. Este domingo se dio su esperado regreso, 11 años después.

La carrera del astro brasileño quedó marcada a fuego por su paso por el Barcelona, el PSG, el Milan y la selección de su país. Etapas en las que conquistó hitos como la Champions League (2006), el Balón de Oro (2005) y la Copa del Mundo (2002). Lejos de dar por cerrada su trayectoria sobre el césped, Dinho sumó un nuevo e insólito capítulo con la camiseta del Ravenna en la Serie C.

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