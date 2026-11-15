​Copa de Oro del TC: cuándo y dónde se define el título 

La temporada 2026 del Turismo Carretera está que arde y tendrá su definición el fin de semana en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Después de la penúltima fecha en Río Cuarto, Córdoba, que tuvo como ganador a Matías Rossi (Toyota), la Copa de Oro llega a su última carrera con varios candidatos al título.

Julián Santero (BMW), campeón en 2024, encabeza el campeonato con 146 puntos, seguido por Agustín Canapino (Chevrolet), con 136; Otto Fritzler (Mercedes), con 124, y Rossi, quien tras su primera victoria del año escaló al cuarto puesto con 123 unidades. El Misil quedó a 23 puntos del mendocino y se metió de lleno en la pelea.

Julián Santero, líder de la Copa de Oro, buscará coronarse campeón en La Plata.

(Prensa ACTC). Julián Santero, líder de la Copa de Oro, buscará coronarse campeón en La Plata.(Prensa ACTC).

Detrás aparecen Mariano Werner (Ford), quinto con 114 puntos; Jonatan Castellano (Dodge), sexto con 110, quien por reglamento está obligado a ganar la final en La Plata y esperar otros resultados para consagrarse campeón; Facundo Chapur (Torino), séptimo con 106, y Mauricio Lambiris (Ford), octavo con 103,5.

Además, en Río Cuarto quedaron definidos los tres pilotos que ingresaron a la Copa de Oro por el sistema de último minuto: Santero, Marco Dianda (Dodge) y Valentín Aguirre (Chevrolet).

Así quedó la Copa de Oro tras Río Cuarto

Julián Santero (BMW) – 146 puntos * Agustín Canapino (Chevrolet) – 136 * Otto Fritzler (Mercedes) – 124 * Matías Rossi (Toyota) – 123 * Mariano Werner (Ford) – 114 * Jonatan Castellano (Dodge) – 110 Facundo Chapur (Torino) – 106 * Mauricio Lambiris (Ford) – 103,5 * Marcos Landa (Chervolet) – 95,5 Christian Ledesma (Chevrolet) – 95,5 José Manuel Urcera (Mercedes) – 90,5 Ignacio Faín (Torino) – 89 * Marco Dianda (Dodge) – 88 Hernán Palazzo (Toyota) – 84,5 Valentín Aguirre (Chevrolet) – 82,5 Juan Pablo Gianini (Ford) – 47, 5 * Pilotos que ya ganaron al menos una final, requisito obligatorio para consagrarse campeones.

Cuándo se define la Copa de Oro del TC en La Plata

La última fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera se disputará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

Matías Rossi, tras ganar en Río Cuarto, llegará encendido a la definición en La Plata.

(Prensa ACTC) Matías Rossi, tras ganar en Río Cuarto, llegará encendido a la definición en La Plata.(Prensa ACTC)

El sábado se desarrollarán los entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo tendrán lugar las series y la final que consagrará al campeón de la temporada 2026.

​