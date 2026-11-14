​River jugó un amistoso ante Gimnasia: cómo salió y el indicio que dio Ponzio pensando en Lanús 

Este sábado por la mañana, River jugó un amistoso ante Gimnasia en el estadio Monumental y para Leonardo Ponzio fue una prueba positiva en la previa a los octavos del Clausura frente a Lanús: los titulares, en un partido que tuvo dos tiempos de 25 minutos cada uno, superaron al Lobo por 2-0 con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván.

Sin Thiago Almada, Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel, la decisión más importante que tomó Ponzio estuvo en la zaga: Lautaro Rivero acompañó a Otamendi, lo que lo ubica un escalón por encima de Lucas Martínez Quarta, quien está en condiciones de volver tras cumplir la fecha de suspensión por la roja en la Bombonera. En tanto, con Fausto Vera y Aníbal Moreno todavía diferenciados, Santiago Espíndola se mantuvo en el eje junto a Andrada y Galván.