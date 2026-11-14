​Contepomi rescató el “medio a cero” ante Italia, pero marcó una lista de errores de Los Pumas 

Había que ganar. Incluso para un entrenador que insiste en mirar el juego antes que el resultado, Los Pumas necesitaban salir del Luigi Ferraris de Génova con una victoria. Llegaban del 12-42 ante Irlanda, con un balance anual de un triunfo, un empate y cinco derrotas, y una urgencia que el rendimiento tampoco conseguía disimular. El 19-14 de este sábado frente a Italia les dio ese respiro, aunque dejó bastante trabajo pendiente.

Felipe Contepomi reconoció las dos caras de la tarde. Valoró la resistencia de un equipo que debió defender la ventaja con 13 jugadores, pero también enumeró los problemas que volvieron a aparecer: las infracciones en el scrum (para mejorarlo llegó Mario Ledesma), las dificultades para aprovechar las entradas a los 22 metros y los errores no forzados. El triunfo se consiguió; el funcionamiento sigue lejos de lo esperado.

En declaraciones a ESPN desde el estadio italiano, el técnico terminó aceptando una definición que él mismo había utilizado para explicar la necesidad de ganar, aunque fuera sin brillo. “Para lo que es rugby, sí, creo que fue medio a cero”, respondió cuando le preguntaron si el partido había representado aquella idea.

Lo positivo para Felipe Contepomi

El entrenador no escondió el peso que había adquirido la seguidilla sin victorias. “Obviamente nosotros no hablamos mucho de resultados, pero cuesta estar siempre en el resultado adverso. No sé si la victoria fue tan lujosa como en otros tiempos o en otros partidos, pero creo que el carácter del equipo fue espectacular”, señaló.

Felipe Contepomi. Felipe Contepomi.

Ese carácter fue el principal punto de apoyo de su análisis. Argentina había conseguido ponerse 19-7, pero las amarillas a Joel Sclavi y Efraín Elías, más el try penal para Italia, la dejaron defendiendo una diferencia mínima en inferioridad numérica.

“Obviamente hay muchas cosas para mejorar. Si bien tuvimos posibilidades, no fuimos tan incisivos. En el segundo tiempo empezamos mejor y después son las circunstancias de los partidos: te quedás 13 contra 15 o con dos amarillas en un minuto y ahí es donde más difícil a veces se torna”, explicó.

Contepomi encontró en esa respuesta una diferencia respecto de lo sucedido en Dublín: “ Siento un orgullo enorme por los chicos. La semana pasada no habíamos navegado tan bien los momentos donde estás viento en contra, con el velero viento en contra, difícil, y esta vez creo que lo supimos sobrellevar mejor”.

Scrum, line y eficacia: la lista pendiente

El reconocimiento a la actitud no borró las fallas. Consultado sobre qué debía mejorar el equipo, el entrenador comenzó por contextualizar las dificultades del line y el poco tiempo de preparación de los hookers que se incorporaron al plantel, para reemplazar, nada menos, al capitán Julián Montoya, fuera de este choque por un golpe en la cabeza.

Bautista Delguy tras el triunfo. (EFE) Bautista Delguy tras el triunfo. (EFE)

“Es muy difícil lo que les pedimos a los dos hookers que llegaron y, en dos días, dos prácticas, esa cohesión, esa fineza para tener mejores lanzamientos, mejores lines y demás”, sostuvo.

En el scrum, en cambio, el diagnóstico fue directo: “Hoy fuimos muy penalizados, tenemos que rever qué es lo que pasó ahí”. La formación fue una fuente de problemas, especialmente durante el primer tiempo, y obligó a Los Pumas a defender situaciones que nacían de sus propias infracciones.

También apuntó a la falta de contundencia. Argentina tuvo territorio y posesión, pero durante largos pasajes no consiguió transformar ese dominio en puntos. “Cuando entramos en 22, tenemos que marcar puntos. Creo que nos falta todavía ser incisivos y estamos en ese proceso, en esa búsqueda de poder mejorar pequeños detalles. Pero la actitud de los chicos es remarcable y sobre eso es más fácil trabajar”, afirmó.

Hinchas argentinos en Génova. (Reuters) Hinchas argentinos en Génova. (Reuters)

Sobre las pérdidas evitables, reconoció un avance respecto del encuentro anterior, aunque insuficiente: “Los errores no forzados se minimizaron; todavía creo que son muchos para un nivel internacional”. Y agregó: “Eso también, en el desarrollo de algunos jugadores, es el aspecto individual. Creo que vamos por buen camino hoy”.

El desafío de volver a conectar

Contepomi también explicó por qué al seleccionado le está costando recuperar la continuidad de otras temporadas. En su mirada, la distribución del calendario y la falta de períodos prolongados de convivencia influyen en la conexión del equipo.

“Uno no entiende la dimensión de estar seis semanas juntos. Es muchísimo. Acá estamos tres y ya cuesta. En la tercera y la cuarta empezás a tener esa cohesión, a entenderte un poco más. Es difícil, fue el desafío este año al no tener esas ventanas”, describió al comparar la preparación con la que permitía el Rugby Championship, suspendido este año.

Gonzalo Quesada, entrenador de Italia. (Reuters) Gonzalo Quesada, entrenador de Italia. (Reuters)

“Es nuestra realidad y sobre eso trabajamos. Estamos buscando cosas más intangibles, que es cómo conectar, porque momentos malos te van a pasar, vas a tener momentos difíciles en todos los partidos”, continuó.

Para el entrenador, aprender a atravesar esos tramos es una condición para crecer: “Si querés jugar partidos importantes, siempre vas a tener momentos donde las cosas no están a tu favor. Cómo manejás esos momentos creo que es la gran característica de los equipos. Estamos trabajando en eso y hoy creo que nos sirvió mucho”.

En Génova, Los Pumas consiguieron sostenerse cuando el partido amenazó con escaparse. Fue una respuesta necesaria después del golpe ante Irlanda y de un año de escasas alegrías. El propio Contepomi dejó planteada la medida del festejo: se valoró el “medio a cero”, con una lista de errores que la victoria no alcanzó a tapar.

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