​Costa Rica ya está en Argentina para medirse ante la Scaloneta 

Argentina ya dio vuelta la página. Después de la derrota ante Uruguay, el viernes en La Bombonera, se prepara para el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Su rival será Costa Rica, el martes a las 20.00 en el Kempes de Cordoba. Y su rival ya está en suelo albiceleste.

Los Ticos llegaron el sábado por la tarde-noche a la Docta, luego de su estadía en Ecuador, donde jugaron contra el seleccionado que comanda actualmente Marcelo Gallardo. Fue 2-0 para los locales y ahora los costarricenses, bajo el mando de Bryan Ruiz, se preparan para este segundo match.

Costa Rica ya está en Argentina. Costa Rica ya está en Argentina.

Dado el horario del arribo, Costa Rica solamente atinó a desarmar las valijas y descansar en el alojamiento. Tendrá entre domingo y lunes dos entrenamientos antes de saltar al Kempes para enfrentar a la Scaloneta.

Costa Rica ya está en Argentina. Costa Rica ya está en Argentina.

Dos bajas para los Ticos

Ruiz sabe que para este partido no tendrá a disposición a Alexis Gamboa, que duró apenas nueve minutos en cancha en Quito por una lesión. Tampoco jugará Diego Mesén, expulsado ante los ecuatorianos.

Será el cuarto partido para el ex volante (dos como interino) al frente del primer equipo de su país. Hasta acá, cosecha dos triunfos y una caída. ¿Cómo le irá ante Argentina?

​