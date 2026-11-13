​El preludio del Cacique Medina tras consagrarse campeón con Estudiantes: “Se viene el partido de nuestras vidas” 

Conquistó la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue. Sin embargo, el Cacique Medina tiene claro que el máximo objetivo de Estudiantes es ser campeón de América por quinta vez. Por lo tanto, tras la consagración, palpitó el duelo continental que tendrán ante Palmeiras.

Estudiantes campeón. FOTO: Ariel Carreras. Estudiantes campeón. FOTO: Ariel Carreras.

El entrenador del Pincha se mostró orgulloso luego de la gesta, pero fue contundente con respecto al lugar que merece. ” Si bien disfrutamos mucho haber ganado una nueva estrella, sabemos que se viene el partido de nuestras vidas“, advirtió en diálogo con ESPN.

Aunque reconoció que atraviesan un gran presente como institución, el técnico volvió a recalcar que el paso más importante todavía no está dado. ” En los últimos tres años el club viene acostumbrado a ganar títulos, pero teniendo tan cerca la Copa Libertadores todos estamos con mucha mesura“, insistió.

Cacique Medina vs. Independiente Rivadavia. FOTO: Ariel Carreras. Cacique Medina vs. Independiente Rivadavia. FOTO: Ariel Carreras.

A su vez, remarcó: “No era un partido fácil para nosotros porque jugar una final antes de la final de la Copa Libertadores no es fácil. Como entrenador tenía que bajar que era muy importante y así fue. Ahora que los jugadores descansen y volverán el lunes para preparar ese partido”.

El resumen del triunfo de Estudiantes ante Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina

“Contento por el triunfo y el primer título. Habíamos merecido terminarlo en los 90 minutos. Sufrimos dos goles en el final que no podemos sufrir, pero es mérito del rival y me quedo con la respuesta anímica del equipo. Lo merecimos”, analizó el Cacique Medina.

Luego, aseguró: “En esos momentos tiene que haber calma. No es fácil. Creo que estábamos siendo los dueños del partido, pero como el fútbol es tan mágico pueden pasar estas cosas. Encontramos rápido el partido y lo aguantamos bien”.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Copa Libertadores?

Tal como marca el calendario, Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán el sábado 28 de noviembre en Montevideo, donde irán en busca de la gloria eterna.

La final de la Copa Libertadores comenzará a las 17.00 horas. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un alargue de 30′ en el Centenario. Y de persistir, penales.

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