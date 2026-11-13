​La sugerente publicación de Emiliano Díaz que volvió a generar expectativa en River 

Mientras el plantel de River transita una preparación especial en Pilar en la búsqueda de fortalecer a los jugadores en lo físico, lo futbolístico y también en lo anímico de cara a la definición del Clausura, la última historia de Instagram que publicó Emiliano Díaz tuvo un alto impacto en Núñez. En un cierre de año en el que se definirá el futuro de Leonardo Ponzio, de momento DT interino, la foto y las frases que compartió no pasaron desapercibidas entre los hinchas que piden por el regreso de Ramón Díaz.

“Lo mejor esta por venir”. La leyenda grabada en el mate y la reflexión “nunca mucho costó poco” en el termo, decorado con el escudo del CARP y también el de Corinthians, conformaron una postal que se viralizó rápidamente en el Monumental dentro de un contexto en el que el ruido por una posible vuelta del riojano a casa en 2027 había bajado su intensidad tras días de expectativa total.

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano ni se comunicó con nosotros. Sabés cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico”, expresó el DT hace casi un mes (16 de octubre) en un audio al periodista Hernán Castillo en el programa Y ya lo ve, y ya lo ve (Love ST), en la que, hasta el momento, fue su última aparición pública.

¿Esa confesión lo aleja del club de sus amores? Todo lo contrario. Lo que hasta hace algunos meses era un NO rotundo en el seno del club se transformó en una postura más flexible, con el presidente Stefano Di Carlo asegurando que “no tengo relación con Ramón Díaz desde 2013, la última vez que hablamos”, pero también dejando en claro en La Red (AM 910) que “vamos a hacer lo mejor para el club a su debido tiempo”, sin ser taxativo y dejando abierta la puerta a un posible último baile como entrenador del CARP.

Que el ex mandamás Rodolfo D’Onofrio haya asegurado que RD “es un técnico que en River evidentemente dejó una muy buena imagen” y que “si el presidente de River decide traerlo, voy a apoyar…”, fue otra señal de que Ramón está sobre la mesa a la hora de buscar candidatos si Ponzio no es ratificado para el próximo año.

“Tranquilo y agazapado” como le decían a Olé en agosto, Díaz sabe que los caminos se terminarán cruzando y siente que a sus 67 años es el momento de conocer el nuevo Monumental -nunca asistió tras su remodelación- desde adentro y volver a sentir esa sensación que recorrió sus venas por últimas vez hace 12 años, cuando dejó el cargo tras dar la vuelta olímpica en el Torneo Final 2024. Por eso, no dudó en confesar que recientemente desechó una oferta de volver al Timao esperando una posibilidad en el CARP.

Emiliano Díaz y un posteo, ¿a modo de señal? (Instagram). Emiliano Díaz y un posteo, ¿a modo de señal? (Instagram).

Si fuera por él, se pone el buzo, como se dice popularmente, ayer. ﻿Los títulos que ganó en cada uno de sus tres anteriores ciclos anteriores en el CARP están muy bien guardados y desde su lugar se muestra propenso a limar viejas asperezas rápido con tal de pegar la vuelta a casa. Pero a la par, hay un ciclo en proceso de Ponzio, quien en lo personal entiende la situación mejor que nadie y a la vez tiene el deseo de ser campeón y, por qué no, dejar de ser interino en el próximo torneo. ¿Lo mejor estará por venir?

El rol de Emiliano Díaz

Emiliano fue compañero de Cavenaghi y la Gata Fernández en las Inferiores y en el anillo interno del Monumental se dice que, en su momento, le pidió a su papá que se fijara que había un chico que la rompía: Javier Saviola. Debutó en Primera con Ramón, con el paso de los años, tras colgar los botines, tuvo una importante participación en el cuerpo técnico del equipo campeón de River en 2014 y en la actualidad padre e hijo toman las decisiones en conjunto.

Ramón Díaz y Emiliano Díaz en acción. REUTERS. Ramón Díaz y Emiliano Díaz en acción. REUTERS.

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