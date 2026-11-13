​¡Chiqui Tapia felicitó a Verón! 

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, cumplió con el protocolo habitual en estos casos: felicitar a un campeón. En este caso, Estudiantes de La Plata, por quedarse con el trofeo de la Supercopa Argentina, con la victoria 3 a 2 ante Independiente Rivadavia en el estadio de Belgrano. Lo sorpresivo que que mencionó al presidente de la entidad platense, Juan Sebastián Verón, a quien había obviado mencionar cuando el Pincha alcanzó la final de la Copa Libertadores.

“Quiero felicitar al plantel, al cuerpo técnico, al presidente Juan Sebastián Verón, a la Comisión Directiva y a todos los hinchas, socios y socias de Estudiantes de La Plata por la obtención de la Supercopa Argentina, merecido título”, escribió Chiqui.

Recordar: la Brujita, por estar suspendido por la AFA en represalia por los incidentes que se generaron en Santiago del Estero frente a Rosario Central, en la Supercopa Internacional, no podía participar de la premiación del plantel y cuerpo técnico.

Además, Tapia, cuando Central fue campeón, solo les entregó medallas a los futbolistas del Canalla, y no a los de Estudiantes por la del segundo puesto. Incluso, este jueves no viajó a Córdoba para estar presente en el partido.

Verón es muy crítico de la AFA sobre la organización de los campeonatos y también ordenó darle la espalda a Rosario Central cuando desde la conducción de Tapia habían indicado un pasillo al equipo elegido campeón de la temporada 2025 sin que se hubiese avisado que estaba el título en juego.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue varias veces muy irónico contra Verón en su cuenta de X. Y este dirigente es considerado por Tapia como su mano derecha.

Sebastian Verón jutno a Chiqui Tapia, mucho tiempo atrás. Sebastian Verón jutno a Chiqui Tapia, mucho tiempo atrás.

​