​River-Estudiantes vs. AFA: un golpe en la mesa y efectos imprevisibles 

Del dicho al hecho… De las palabras que esta vez no se las llevó el viento a una foto que es mucho más que un clic. En el mismísimo Monumental que hace una semana despidió a Messi, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón sellaron una unión que excede largamente lo testimonial. Se ha formado un tándem potente para plantarse definitivamente contra Claudio Tapia y el resto de la dirigencia que lo respalda en forma permanente.

Desde que el presidente de la AFA se transformó en un presidente con poderes casi supremos a partir -especialmente- de su capacidad para sumar adhesiones y los éxitos de la Selección, River y Estudiantes -con vaivenes en sus tonos y maneras- fueron siempre críticos de los formatos y las formas del fútbol argentino. Talleres, con Andrés Fassi, fue otra punta de lanza en este sentido que se fue diluyendo y aminoró su belicosidad inicial, al igual que Diego Milito, primero pegando y luego mostrándose con Tapia en la previa del Racing-Boca de Copa Argentina.

Un joven presidente bancado siempre por D’Onofrio (crítico permanente de AFA), con cuestionamientos en su club por un año flojísimo desde lo futbolístico y una enorme capacidad política que lleva en sus genes, y una leyenda en pantalones cortos devenido en dirigente disruptivo son la punta de lanza manifiesta de un nuevo orden en el fútbol argentino. No es que Di Carlo, Verón y sus laderos se sentaron en una oficina del Monumental y ya desbancaron a Tapia o cambiaron cosas, para nada. Pero sí generaron un eslabón más de una cadena que está en las antípodas de la actual conducción de la AFA.

Di Carlo junto a Verón en el Monumental.

Prensa River. Di Carlo junto a Verón en el Monumental.Prensa River.

En el comunicado que luego emitieron los clubes se habla de una “mesa permanente de trabajo que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino”. Justamente el tiempo será testigo de lo que pase. El tiempo, la rosca, los momentos y el apoyo de otras instituciones que puedan lograr River y Estudiantes luego de este golpe en la mesa definitivo para el statu quo, que excede a no estar en las reuniones de Comité Ejecutivo.

Y la perdurabilidad de las relaciones: en febrero del año pasado, mientras negociaban por la llegada de Driussi, Di Carlo dijo sobre Verón: ” Todo lo que hace y dice genera desconfianza“. Cambia, todo cambia en este bendito fútbol en el que muchas veces el espanto te une más que el amor.

Chiqui Tapia en el Monumental, en el adiós de Messi hace una semana.

Foto Juano Tesone Chiqui Tapia en el Monumental, en el adiós de Messi hace una semana.Foto Juano Tesone

​