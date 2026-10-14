​Luis Enrique defendió al Manchester City antes del duelo por Champions: “Merecieron todos los títulos” 

En la previa del enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Manchester City por la Champions League, Luis Enrique sorprendió al salir en defensa de su próximo rival.

El entrenador español fue consultado por las posibles sanciones que enfrenta el conjunto inglés por irregularidades financieras y, lejos de cuestionarlo, destacó los logros deportivos conseguidos durante los últimos años.

Bancó al rival: el respaldo de Luis Enrique a los títulos del City

“Hay mucho ruido en torno a los grandes clubes. Deben esperar a la decisión final de la persona que debe decidirlo”, expresó el técnico del PSG en conferencia de prensa.

Luego, dejó clara su postura sobre los éxitos del equipo de Pep Guardiola: “Lo que ha hecho durante los últimos siete años en el campo ha sido increíble. Y para mí han merecido ganar todos los trofeos que han cosechado“.

Pep Guardiola y Luis Enrique en la Champions League 2025. (AP) Pep Guardiola y Luis Enrique en la Champions League 2025. (AP)

A su vez, se refirió a la posibilidad de que el City reciba un castigo que afecte su historial deportivo. “Los títulos que disputás en el campo se mantienen en el campo. Merecieron ganarlos. Espero que puedan evitar la sanción“, sostuvo. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una resolución definitiva y que será necesario esperar el fallo de las autoridades correspondientes.

Sobre una posible conversación con Pep, prefirió mantener la reserva: “Lo que hable con Guardiola será una conversación privada”.

Fieles a su estilo: cómo planea plantarse el PSG

En cuanto al partido, Luis Enrique dejó en claro que no piensa modificar su estilo de juego por la jerarquía del adversario. “Mañana buscaremos jugar como lo hacemos siempre. Nuestra mentalidad sigue siendo la misma, al igual que nuestras ganas de ganar”, aseguró. Además, destacó las similitudes entre ambos equipos: “Somos un equipo que siempre busca atacar, y el Manchester City también”.

El español reconoció el gran presente del conjunto inglés, que llega como líder de la Premier League y con puntaje perfecto. “Los grandes equipos saben defender tan bien como atacar. Están atravesando un gran momento, ganaron todos sus partidos de Premier League y tienen un entrenador con principios de juego claros”, explicó.

Del mismo modo, destacó el trabajo de Enzo Maresca, actual técnico del City, y recordó que también disfrutaba del fútbol que practicaba el equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola.

PSG campeón de la Supercopa de Europa (AP) PSG campeón de la Supercopa de Europa (AP)

Por último, Luis Enrique habló sobre la importancia del encuentro, aunque evitó considerarlo determinante para el futuro de ambos en la Champions. “El partido de mañana es un verdadero desafío y eso nos motiva. Jugaremos de visitantes contra uno de los mejores equipos del mundo y queremos demostrar que podemos competir a ese nivel”, expresó.

Día, horario y cómo llega cada uno al duelo copero

El Manchester City recibirá al PSG este miércoles 14 de octubre, desde las 16.00 de Argentina, en el Etihad Stadium, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto inglés llega como líder de la Premier, después de vencer 3-0 al Liverpool. Por su parte, los franceses vienen de superar 3-1 a Le Mans por la Ligue 1.

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