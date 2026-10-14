​Cómo festejó Zverev su llegada al N°1 del ranking ATP 

Alexander Zverev tuvo un motivo extra para celebrar su victoria en el Masters 1000 de Shanghai: por primera vez salió a la cancha sabiendo que terminará el año como número uno del mundo. El alemán superó al kazajo Alexander Bublik(22°) por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1), avanzó a los cuartos de final y así empezó a disfrutar y festejar un logro que, según reconoció, representa mucho más que un puesto en el ranking.

Una victoria con sufrimiento incluido

El triunfo ante Bublik no fue sencillo. Zverev se quedó con un primer set muy parejo, en el que llegó a estar 3-6 en el tie-break y terminó ganando cinco puntos consecutivos para llevarse el desempate por 8-6. El kazajo reaccionó en el segundo parcial, aprovechó las dificultades físicas del alemán y se impuso por 6-4.

Zverev en acción en su duelo contra Alexander Bublik. (REUTER) Zverev en acción en su duelo contra Alexander Bublik. (REUTER)

En el set decisivo, ambos volvieron a llegar igualados al tie-break. Pero esta vez, Zverev no dejó lugar a dudas: se lo llevó por 7-1 y cerró un partido exigente, que también tuvo valor por la manera en que logró resolverlo después de haber perdido el segundo set.

Un lugar en la historia del tenis alemán

La confirmación de que Sascha acabará la temporada en lo más alto llegó tras la eliminación de Carlos Alcaraz (3°) en la tercera ronda de Shanghai. El español era el único que todavía podía impedirlo, pero su derrota dejó a Zverev con el primer puesto asegurado para el cierre de 2026. El ascenso oficial se produciría en noviembre.

Zverev y Bublik saludándose después del partido. (REUTER) Zverev y Bublik saludándose después del partido. (REUTER)

El alemán será el primer tenista de su país en terminar un año como número uno desde la creación del ranking ATP, en 1973. Boris Becker había llegado a liderar la clasificación, aunque nunca pudo cerrar una temporada en la cima. Además, Zverev se convertirá en el vigésimo jugador en conseguirlo y lo hará a los 29 años, muy cerca de la edad con la que Andre Agassi alcanzó por primera vez ese logro, en 1999.

“Ha sido una temporada fantástica para mí al ganar en París y en Nueva York, y saber que terminaré el año en la cima del ranking es simplemente un sueño hecho realidad”, expresó el hamburgués, en declaraciones difundidas por la ATP. Y agregó: “He puesto tanto trabajo y esfuerzo en conseguir este objetivo, especialmente después de regresar de la lesión de tobillo”.

Zverev buscará seguir avanzando en Shanghai: en los cuartos de final del jueves se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (9°), que viene de vencer a Karen Kachanov (27°) por 6-3 y 6-4 y que también pelea por clasificarse a las ATP Finals de Turín.

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