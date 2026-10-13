​Carvajal, del Real Madrid a resignar dinero en un humilde equipo de LaLiga 

Dani Carvajal ya tiene nuevo equipo. Después de finalizar su vínculo con el Real Madrid y pasar varios meses sin club, el lateral derecho continuará su carrera en el Getafe, que confirmó su incorporación hasta el 30 de junio de 2027.

El cambio representa un giro importante para el defensor, que pasó de ser una de las figuras del equipo más ganador de Europa a sumarse a un conjunto con otros objetivos en LaLiga.

La diferencia también se reflejará en su cuenta bancaria: según informó Mundo Deportivo, el español aceptó una reducción salarial de hasta el 90% respecto de los casi 10 millones de euros netos que cobraba en el Merengue. En su nuevo destino, percibiría alrededor de un millón de euros por temporada. La propuesta del entrenador José Bordalás habría sido determinante para convencerlo.

El comunicado del Getafe por la llegada de Carvajal

El club azulón oficializó la incorporación del lateral, quién también puede oficiar de zaguero central, a través de sus redes sociales. En su anuncio, el club repasó algunos de los números más destacados de su trayectoria con la selección española y las conquistas que consiguió con el Real Madrid y el seleccionado nacional.

“El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con Dani Carvajal que se vincula a la entidad azulona hasta el 30 de junio de 2027.

Internacional en 51 ocasiones con la selección española y con una dilatada trayectoria en el fútbol de élite, Carvajal afronta una nueva etapa en su carrera deportiva en el sur de Madrid.

A lo largo de su trayectoria, Dani Carvajal cuenta con un historial de 29 títulos con el primer equipo del Real Madrid y la selección española, entre ellos 6 UEFA Champions League y la Eurocopa de 2024 con España.

El lateral derecho español inicia una nueva etapa en el conjunto azulón, donde aportará experiencia y liderazgo.

Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa.

¡Bienvenido al Coliseum, Dani!”

Dani Carvajal ya se entrena con el Getafe. (@GetafeCF) Dani Carvajal ya se entrena con el Getafe. (@GetafeCF)

Formado en las inferiores del Real, Carvajal desarrolló casi toda su carrera profesional en el club blanco, con una única temporada fuera de España: la que disputó a préstamo en el Bayer Leverkusen.

En su regreso al Merengue se convirtió en una pieza fundamental, acumuló 451 partidos y fue titular en todas las finales de Champions League que jugó. Incluso marcó en la última que disputó ante el Borussia Dortmund, en Wembley, en 2024.

Dani Carvajal en el Real Madrid. (REUTERS) Dani Carvajal en el Real Madrid. (REUTERS)

¿Cuándo podría debutar Carvajal en el Getafe?

El lateral se incorporará al equipo dirigido por Bordalás, que buscaba reforzar las bandas para afrontar el tramo de la temporada. Su llegada, sin embargo, no se produjo a tiempo para inscribirlo en la fase de liga de la Conference League.

Dani Carvajal, presente en el entrenamiento matutino del Getafe. (@GetafeCF) Dani Carvajal, presente en el entrenamiento matutino del Getafe. (@GetafeCF)

Por eso, Carvajal no podrá disputar el próximo compromiso europeo del Getafe ante el Universitatea Craiova, en Rumania. Solo podría participar en esa competición si el conjunto español consigue avanzar de ronda y puede inscribirlo para la siguiente instancia.

La primera oportunidad para verlo con su nueva camiseta será en LaLiga: el Getafe recibirá al Rayo Vallecano el lunes siguiente, en el Coliseum, en un derbi madrileño que podría marcar el inicio de esta nueva etapa para el experimentado defensor.

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