​La justicia volvió a fallar a favor de Vasco y el partido con Boca vuelve al Maracaná 

La novela se hizo larga y resultó ya hasta tediosa, con todo lo que puede tener de emocionante la definición de una sede para un partido de fútbol. Es que la insólita disputa entre Vasco da Gama y el consorcio Flamengo-Fluminense -para la autorización del rival de Boca a usar el estadio Maracaná en las semifinales de la Copa Sudamericana– terminó siendo eje de un conflicto judicial con idas y vueltas, que este martes bien temprano tuvo un capítulo que parece ser el definitivo.

7.11 AM es la hora en la que el juez Domingos de Almeida Neto, del Órgano Especial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, firmó la medida que anula la orden cautelar presentada por los concesionarios del estadio y reestableció la medida anterior que ordenaba la cesión del Maracaná para que Vasco da Gama lo presente como sede del partido del próximo martes 20 de octubre desde las 21.30.

La venta de entradas, clave

Entre los argumentos de la medida, se destacan que ” el mismo estadio fue cedido para la reciente realización de un evento mucho más agresivo para su mantenimiento” y -tal vez como un dato clave que ” la venta de entradas, basada en medidas provisionales, refuerza la legitimidad de la decisión judicial de garantizar la celebración del evento en la arena indicada por las agencias de seguridad, marcando un hecho nuevo, incontable y consumado”.

Esa razón esgrimida responde a la decisión que el club carioca tomó en cuanto -el viernes por la tarde- salió el fallo que lo autorizaba a usar el estadio: salir a vender entradas, así como también abrir el proceso de acreditación de medios de comunicación.

Tras el anuncio, Vasco vendió cerca de 50 mil tickets, una cifra que supera la posibilidad del Nilton Santos (sede alternativa siempre rechazada por el local) de recibir contemplando la gente que también debería sumar de parte de Boca.

Más argumentos

“La negación del concesionario, bajo argumentos secundarios, contradice la comprensión técnica de las agencias de seguridad y el principio de razonabilidad, y puede causar un grave daño al orden público“, dijo el juez, casi que dando por descartado que su fallo será acatado y que no habrá lugar a posibles apelaciones o medidas adicionales.

Incluso, el magistrado determinó también que el partido entre Flamengo y Botafogo por la Liga Nacional de Baloncesto, programado para el mismo día en el Maracanazinho (estadio de básquet lindero al Maracaná) ” se trasladara a otra ubicación o se reprogramara para un horario que no coincidiera con el flujo de aficionados del partido de la Conmebol”.

Lo que falta

¿Qué falta para que ya no queden dudas? Un paso clave, que seguramente en las próximas horas (el plazo extendido que tiene Vasco para informar la sede del partido vence a las 12 del mediodía del martes 13), se terminará dando: que Conmebol publique en su sitio, de manera oficial, que el partido revancha de semifinales de Copa Sudamericana se jugará en el estadio Maracaná. Ahí sí que ya no habrá dudas. Ni más novela.

Lo adelantó Olé

El domingo, con la apelación de Fla-Flu presentada y la postergación de lo que debería ser una confirmación, las dudas generales se empezaron a disipar a partir de lo que en Brasil y particularmente en Vasco tenían como un secreto a voces: que los artilugios legales simplemente eran recursos válidos aunque ya sin fuerza. Y queel partido, inevitablemente, terminaría jugándose en el Maracaná.

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