​Quinteros, tras la victoria de Independiente: del “el equipo mejoró” al “están muy positivos” 

Puntaje ideal e ilusiones renovadas. Gustavo Quinteros vive lo mejor para un técnico: trabajar y corregir errores en un equipo que gana. Independiente arrancó el campeonato con dos triunfos consecutivos. En el debut se sacó de encima a Estudiantes en La Plata y, en casa, a Newell’s. En ninguno de estos partidos recibió goles.

“El partido fue muy intenso, pero considero que fue un justo resultado, generamos varias situaciones. Creo que el equipo mejoró y el rival no tuvo situaciones. Tenemos que ser más sólidos y hacer más goles”, explicó el técnico del Rojo en conferencia de prensa. Y agregó: “En el segundo tiempo perdimos la pelota y por eso entraron Meza y Cabral”.

(Foto: Emmanuel Fernández). (Foto: Emmanuel Fernández).

Por lo expuesto por Quinteros, hay dos caras bien marcadas en este Independiente. Por un lado lo conforma que al equipo le generan poco y no le hacen goles, pero no se fue del todo conforme por el juego de su equipo, especialmente por lo mostrado en la segunda mitad, cuando en largos pasajes perdió la pelota. Esto le generó, además, un gran desgaste físicos en sus jugadores. “Gutiérrez tuvo un golpe y Ávalos estaba cansado…”, explicó por dos de los cambios de los jugadores más importante, llevando así tranquilidad.

“ La actitud en este semestre es mucho mejor en todo. Estamos tratando de cambiar algunas cosas en el vestuario. Llegó gente como Meza, que se alineó con Marcone. Están muy positivos y contagiando al grupo”, dijo respecto al ambiente que se respira y a la mejora que quiere lograr el técnico para poder pelear arriba, entras a las copas y pelear el campeonato.

De cara a lo que se viene, Independiente tendrá otro desafío importante. El lunes deberá visitar a Vélez en el Amalfitani, una buena prueba para saber dónde está parado y también contra un rival directo en la tabla anual. Mientras tanto, el Rojo sifue ganando y subiendo. Mejor imposible…

El festejo del gol de Montiel. (Foto: Emmanuel Fernández). El festejo del gol de Montiel. (Foto: Emmanuel Fernández).

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