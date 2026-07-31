​No paran las malas en River: salió el parte médico de los lesionados vs Gimnasia 

La derrota de River ante Gimnasia en La Plata no solo significó tener cero puntos en las dos primeras fechas del Torneo Clausura, sino también las molestias físicas de tres futbolistas que iniciaron como titulares. Y es que tanto Marcos Acuña como Ángel Correa y Mauro Arambarri finalizaron el duelo en el Bosque con dolores y este jueves se dieron a conocer los partes médicos, con algunos resultados peores que otros…

En primer lugar, el Huevo Acuña, quien pidió el cambio apenas sintió un pinchazo en la segunda mitad, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho por lo que apuntaría a volver recién para los octavos de la Copa Sudamericana (mediados de agosto y rival a confirmar). De esta manera se perderá los duelos por el campeonato ante Rosario Central en el Monumental y la cuarta fecha vs Tigre en Victoria. Sin duda es una baja durísima para el equipo que además no tiene un suplente que originalmente juegue en ese puesto y que quizás potencie la búsqueda de comprar a Francisco Ortega.

Marcos Acuña sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni). Marcos Acuña sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Otro de los afectados es Ángel Correa, a quien se notó con molestias desde el primer tiempo tras un golpe y que, si bien jugó el segundo, fue reemplazado y le colocaron hielo en el muslo derecho. Finalmente se confirmó que se trata de un traumatismo en esa zona, por lo que existe la posibilidad de que si avanza correctamente esté disponible para enfrentar al Canalla el próximo domingo.

Ángel Correa tras su llegada a River (Prensa River). Ángel Correa tras su llegada a River (Prensa River).

El último caso es el del uruguayo Mauro Arambarri, quien tras una molestia fue reemplazado por Fausto Vera luego del primer tiempo y se confirmó que se trata de un esguince en el tobillo izquierdo. Como consecuencia, de darse todo positivamente, su vuelta se daría ante Tigre como visitante. Contra Gimnasia tanto Angelito como el ex Getafe realizaron su debut como titulares con la banda.

Mauro Arambarri, en la pretemporada de River en España (Prensa River). Mauro Arambarri, en la pretemporada de River en España (Prensa River).

Además de las recientes bajas se suman las ya conocidas de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno, Juan Portillo, Agustín Ruberto y Tobías Ramírez. El Gordo sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo en el amistoso con Flamengo y, tras más de tres semanas de aquel momento (tiempo aproximado de recuperación), no se encuentra óptimo. Por otro lado, el ex Palmeiras ( resentimiento de su rodilla derecha en la previa del duelo con Barracas) volvería con Tigre en la cuarta fecha del torneo.

Driussi en River Camp (Prensa River). Driussi en River Camp (Prensa River).

Además, tanto Portillo como Ruberto sufrieron rotura de ligamentos cruzados, por lo que en base al momento en el que se dieron las de cada uno, el ex Talleres volvería a las canchas en octubre, mientras que el surgido en River recién a fin de año. Finalmente, Tobías Ramírez sufrió un síndrome meniscal externo en la rodilla derecha en su debut ante Racing y, tras ser operado en mayo, se encuentra en la etapa final de su recuperación.

Aníbal Moreno volvería contra Tigre (Instagram joseoviedo.readaptacion). Aníbal Moreno volvería contra Tigre (Instagram joseoviedo.readaptacion).

​