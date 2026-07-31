​Las probables sanciones a la AFA y los argentinos involucrados en el expediente FIFA 

Marcelo Bee Sellares es un abogado cordobés experto en derecho deportivo. El profesional dio un anticipo de las posibles sanciones que, por el expediente que abrió la FIFA, podría recibir la AFA por la bandera reivindicatoria de la soberanía de Malvinas exhibida ante Inglaterra y los jugadores involucrados en el incidente posterior a la final ante España.

En el caso de la bandera, fue muy tranquilizador: ” El expediente no va a traer responsabilidad para ninguno de los jugadores, ni del cuerpo técnico. Y sí es probable, sobre la base de otros antecedentes, inclusive de uno exactamente similar de Argentina en el partido Eslovenia – Argentina, el último partido previo a la Copa Mundial de 2014, en el Estadio Único de la ciudad de La Plata se exhibió una bandera exactamente con el mismo mensaje. La Comisión Disciplinaria de FIFA le impuso una multa a la AFA en ese momento y entiendo que debería seguir ese mismo derrotero este expediente”, afirmó en la Central Deportiva, de Cadena 3 (Santa FE)..

La Plata: antes del Mundial 2014, Argentina mostró esta bandera ante Eslovenia. Hubo multa. La Plata: antes del Mundial 2014, Argentina mostró esta bandera ante Eslovenia. Hubo multa.

Sobre los involucrados en la pelea con los jugadores de españa, dio su argumento: ” En el caso de Paredes de Molina, son las dos situaciones quizás un poco más graves. Hay ya un expediente que se ha abierto y una imputación, que se ha corrido traslado ahora para que justamente cada uno de estos futbolistas se pueda defender. Pero en el caso puntual de ellos dos, y quizás también el de Ayala, hay una agresión física de acuerdo con la conducta que se le imputaría. Y esa agresión física, de acuerdo al artículo 14 del Código Disciplinario, prevé un mínimo de tres fechas de suspensión para cada uno. Lo que sí ya sabemos es que la conducta está encasillada dentro de una agresión física, entonces el Código establece un piso de tres partidos de suspensión para cada uno. Esto vale que la fecha FIFA de septiembre ellos difícilmente puedan estar”.

Paredes tiró a Gavi en el final del partido (Juano Tesone). Paredes tiró a Gavi en el final del partido (Juano Tesone).

La situación de Thiago Almada sería de una exposición a una sanción más leve.

De todas maneras, vale recordar que para la fecha FIFA de septiembre, cuyos rivales no están determinados, no habrá partidos oficiales.

Marcelo Bee Sellares, abogado experto en derecho deportivo. Marcelo Bee Sellares, abogado experto en derecho deportivo.

​