​Las palabras del DT de O’Higgins tras la eliminación con Boca: “Si teníamos que caer, era de esta forma” 

“La sensación es la de un profundo orgullo con este grupo de jugadores”, fue una de las frases que resumió a la perfección la conferencia de prensa de Lucas Bovaglio tras la eliminación de O’Higgins en la Sudamericana. Entre una mezcla de reconocimiento para con sus futbolistas y el lógico lamento por el resultado, el DT argentino habló sobre la serie con Boca.

En un primer momento, el entrenador de 47 años habló sobre el desarrollo del partido y dijo: “Sabíamos que iba a ser difícil revertir el resultado en Buenos Aires, sin embargo, el equipo hizo un buen partido, se puso arriba en el marcador e intentamos con el doble nueve aumentar la diferencia. Después de estar 1 a 0 buscamos aumentar la diferencia y tuvimos una para hacer el segundo gol. En los penales no nos tocó, como en otras oportunidades ganamos, esta vez no nos tocó”.

El entrenador se lamentó por el resultado (AP Photo). El entrenador se lamentó por el resultado (AP Photo).

A su vez, habló sobre la cantidad de ocasiones claras que generó el equipo. “Hay veces que no tenés tantas oportunidades como en esta llave contra Boca. Fueron tres en Buenos Aires y hoy tal vez fueron otras tres o cuatro. Boca es un rival durísimo, que no te cede muchas oportunidades. Teníamos que ganar el partido, lo ganamos y llegamos a los penales, pero no pudo ser”, explicó.

En este sentido, tras reconocer su “orgullo” por el plantel al que dirige, Bovaglio reconoció que “si teníamos que caer, era de esta forma: entregando todo y yendo para delante”. Esto, porque “yo siento el fútbol así y quiero que mis equipos compitan así”.

Bovaglio en el partido de ida (EFE). Bovaglio en el partido de ida (EFE).

A su vez, después de lamentarse y de reconocer que “me encantaría hoy abrazarme con todos festejando la clasificación, pero no nos tenía que tocar y no nos tocó”, el entrenador de O’Higgins afirmó: “Más allá del dolor que uno tiene ahora, porque son los minutos posteriores a terminado el partido, lo que les dije recién a los muchachos es que siento un profundo orgullo por la forma en que compiten, cómo se entregan y el compromiso. Es un placer entrenar a este grupo de jugadores”.

Finalmente, cerró la conferencia de prensa agradeciéndole a este grupo de jugadores y dijo: “Yo no tengo a mi familia acá; y uno cuando está en el día a día con los jugadores empieza a entablar un vínculo, que hace que yo los sienta a muchos de ellos como mi familia. Cuando tienen problemas trato de estar cerca, cuando necesitan un consejo trato de aconsejarlos y eso me pone muy feliz”.

Así quedó el cuadro de Sudamericana

Así quedó la llave de la Sudamericana. Así quedó la llave de la Sudamericana.

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