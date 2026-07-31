​La durísima autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca por penales en la Sudamericana 

Boca consiguió el objetivo, pero no la tranquilidad. Tras caer 1-0 con O’Higgins en Chile y avanzar a la próxima fase de la Sudamericana al imponerse 4-3 en los penales, Rodolfo Arruabarrena dejó una conferencia con un tono muy crítico hacia el rendimiento de su equipo. De hecho, lanzó una frase que resumió su preocupación: “Jugando así van a ser pocas las victorias que consigamos”.

“Nosotros teníamos que pasar. No nos ha gustado la manera, no me ha gustado. Hemos sufrido desde los 10 minutos del partido. Después tuvimos alguna chance, pero el rival fue superior”, comenzó el entrenador, que no ocultó su malestar.

En la misma línea, agregó: “Necesitábamos pasar por lo sufrido hace meses. Soy autocrítico y sabemos que así no vamos a ganar tantos partidos. Si bien no tuvieron tantas situaciones claras, ellos tuvieron el control. No estamos contentos, sí por haber pasado, pero no por la actuación”.

La importancia de mejorar para el futuro

Pensando en lo que viene, con Recoleta como próximo rival en la Copa, el Vasco insistió en que Boca debe cambiar rápidamente. “ La reacción es buena, pero sabemos que de esta manera nos va a costar mucho. Vamos a seguir hablando y trabajando. Lo importante para el grupo era pasar. Hubiera sido un palo muy grande para todos. Ahora hay que descansar, entrenar y preparar el partido de Liga, que también arrancamos mal. Tenemos que ser más competitivos”, pidió.

El factor anímico en el análisis de Arruabarrena

El aspecto anímico también ocupó un lugar importante en su análisis. “Tengo buenos jugadores. Obviamente hay una cuestión anímica y de rebeldía. Tenemos que salir de esa situación. El club y su historia lo imponen. Este pasaje nos tiene que dar fuerza, pero también tenemos que ser autocríticos”. Incluso reveló el mensaje que bajó puertas adentro tras la clasificación. “Lo hablamos en el vestuario: pasamos, pero no hay mucho más por decir”.

Sobre la reacción tras el gol de O’Higgins, explicó: “ Es más anímico que rebeldía. Cuando nos hicieron el gol fuimos y tuvimos situaciones. Quiero que ellos crean en la calidad que tienen. Podemos hablar todas las conferencias, pero estoy contento de pasar, no de cómo. Debemos ser más competitivos, más realistas y saber que todos los partidos van a ser duros”.

Y cerró con otra definición que reflejó su estado: “Nos gusta ganar, pero no de esta manera”.

​