​Quién es Mariano Navone, el argentino que eliminó a Novak Djokovic del US Open 

Si en el 2019 alguien le decía a Mariano Navone que le iba a ganar a Novak Djokovic, el nacido en 9 de Julio probablemente se habría reído, tomándoselo con humor, tal como afronta su vida. Claro, en ese año fue cuando recién decidió dedicarse de lleno al tenis, pero la falta de sponsors le complicaba desarrollar su carrera. Pero siete años después, dio el gran golpe al eliminar a Nole del US Open.

Fue7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en lo que es la mejor victoria de su carrera. Porque si bien está en el ocaso de su recorrido, Djokovic no se la hizo fácil y la peleó hasta el final, pero La Nave le jugó un partido inteligente, buscando hacer correr al serbio, sabiendo que a sus 39 años y al no estar al 100% de lo físico, que podía conseguir una victoria que terminó siendo histórica.

Pero Nole, incluso estando al límite desde lo físico (vomitó durante el cuarto set y padeció el partido), la sacaba adelante porque cuando parecía que lo tenía contra las cuerdas, deslumbraba con su magia para alargar el partido. Pero llegó el match point contra el serbio que no daba más, Navone ganó su primer partido a cinco sets y se transformó en el noveno argentino de la historia en derrotarlo, sumándose así al triunfo de Tirante en la semana pasada y anotándose al grupo que también los tiene a Juan Martín Del Potro (cuatro triunfos), Guillermo Coria (2) y David Nalbandian (1).

Es la primera vez que gana un partido a cinco sets (EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD). Es la primera vez que gana un partido a cinco sets (EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD).

Y lo cierto es que esta victoria llega en un 2026 soñado para Navone, que logró regresar al top 50 (hoy es el 49° del ranking), pero en el que además pudo conseguir su tan ansiado primer título ATP: fue a principios de abril, cuando se quedó con el Tiriac Open al vencer a Daniel Mérida en la final. Además, fue nominado por Javier Frana para afrontar la serie ante Turquía en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Allí estará junto a Francisco Cerúndolo, Tirante, Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

Justamente, compartirá equipo con aquellos que fueron su combustible para que pueda vivir lo que está atravesando ahora: ” Todas las categorías que anduvieron bien fueron por espejos. Para nosotros (los de la camada 99, 2000, 01, 02), ver a Thiago (Tirante), a Fran y Juanma Cerúndolo, a Seba (Báez), que no para de ganar challengers, es fundamental. Estamos teniendo a los mejores talentos del mundo”, había dicho en octubre de 2021.

Un comienzo complicado

Pero lo dicho, el arranque de Navone en el tenis no fue fácil. Si bien desde chico miraba a sus ídolos de La Legión y soñaba en algún momento con ser uno de ellos, no recorrió el camino que hacen la mayoría de los tenistas de élite, que se meten de lleno desde que son nenes, sino que él lo hizo recién en el 2019, cuando ya tenía 18 años.

Pero la luchó, se bancó giras eternas por diferentes partes del mundo, principalmente en Turquía, Túnez y el Este europeo, con el objetivo de empezar a cosechar puntos y, cuando parecía que no podía terminar de despegar, junto al periodista Marcos Zugasti se puso a enviar mails buscando contactos para conseguir sponsors que terminaron apareciendo.

Navone, de lucharla a ganarle a Djokovic en el US Open (@ChallengerBA). Navone, de lucharla a ganarle a Djokovic en el US Open (@ChallengerBA).

Así, siguió en los futures mientras su camada ya brillaba, pero él no se rindió, insistió y en el 2023 empezó a jugar sus primeros challengers, de los cuales terminó ganando nueve. Luego llegó la final del ATP 500 de Río y el título en Bulgaria, pero sin dudas este triunfo ante Djokovic, su ídolo, supera cualquier cosa y le reconfirma que todo ese trabajo para llegar a la élite valió la pena.

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