​Morelli le dio otro podio a Argentina en Moto3: fue 3° en el GP de Aragón 

El Moto3 pasó por Aragón, en su 13ª fecha, y Argentina volvió a sumar un podio: después del que logró Valentín Perrone en Silverstone, Gran Bretaña, llegó el cuarto en la temporada de Marco Morelli, quien terminó tercero y sumó puntos importantísimos para acomodarse en el campeonato; por su parte, el Coyote fue 8°.

El Gladiador tuvo un fin de semana muy positivo, partiendo por sus buenas tandas cronometradas y una gran qualy que lo ubicó en la primera fila. Si bien no consiguió disputarle la victoria a su compañero del Aspar Team, Máximo Quiles, puntero del campeonato que sigue sacando diferencia, consiguió hacerse con un tercer puesto por el que debió pelear con fuerza.

“Fue súper difícil por la pelea y por el ritmo. Máximo hizo un gran trabajo. Durante toda la temporada siempre tuvo un poquito más. Estoy feliz, quiero ganar como todos. Venimos de un fin de semana difícil en Silverstone y este fin de semana me viene bien para recuperar motivación y manejar como quiero. Estoy bastante contento“, resumió el pibe de 19 años.

En cuanto a Perrone, que partió desde el 9° cajón y no pudo sumarse al pelotón de punta, tuvo una carrera convulsionada en la que no pasó del 8° puesto. De todos modos, los puntos le sirven para el Mundial, dado que llegó a 103 unidades y subió al 6° puesto (Morelli, con 131, marcha 5°).

La bandera argentina en el podio del Moto3. (REUTERS/Pablo Morano) La bandera argentina en el podio del Moto3. (REUTERS/Pablo Morano)

La próxima fecha será el GP de San Marino, que se disputará en Misano, y se desarrollará del 11 al 13 de septiembre.

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