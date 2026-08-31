​Boca vendió al Changuito Zeballos al Monza de Italia: los detalles del particular acuerdo 

El futuro de Exequiel Zeballos ya está definido. Después de muchas vueltas, de sonar en varios clubes italianos, Boca y Monza llegaron a un acuerdo para la transferencia del Changuito, que continuará su carrera en Italia. La operación se cerró sobre el cierre del libro de pases en una cifra cercana a los cinco millones de dólares. El Xeneize, además, conservará una plusvalía del 40% pensando en una futura venta.

El extremo de 24 años viajará en las próximas horas a Italia para realizarse la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, se convertirá en nuevo jugador del Monza. De esta manera, el Changuito cumplirá el objetivo que sostenía desde hacía tiempo: continuar su carrera en Europa.

El sentido abrazo de Paredes con el Changuito Zeballos en la práctica de Boca. ¿Despedida? (Prensa Boca). El sentido abrazo de Paredes con el Changuito Zeballos en la práctica de Boca. ¿Despedida? (Prensa Boca).

La transferencia llega después de varios meses de incertidumbre alrededor de su futuro. Zeballos tenía contrato hasta diciembre de 2026 y no había renovado su vínculo con Boca. Su intención era irse al fútbol europeo y esa situación también tuvo consecuencias deportivas: siguió entrenándose con el plantel, aunque dejó de estar en la consideración futbolística y no volvió a ser convocado.

Su último gran momento fue con Claudio Ubeda. Después de ser colgado por Miguel Ángel Russo tras el Mundial de Clubes, el Sifón le dio continuidad y lo convirtió en una de las figuras del equipo en el tramo final de 2026. El Chango fue imparable e hizo cuatro goles, uno de ellos en el triunfazo 2-0 sobre River en la Bombonera, el que festejó entre los hinchas en la platea.

El gran recuerdo de Zeballos en la Bombonera: gol a River y abrazo con los hinchas en la platea. El gran recuerdo de Zeballos en la Bombonera: gol a River y abrazo con los hinchas en la platea.

En el arranque de 2027 tuvo una lesión que lo sacó más de dos meses de las canchas y no volvió a ganarse el lugar. Tampoco mostró el mismo nivel en las oportunidades que tuvo, casi siempre ingresando desde el banco.

Su última aparición fue ante Universidad Católica, por la Copa Libertadores. Desde entonces, ya con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el delantero no volvió a jugar y tampoco fue incluido en la lista para disputar la Copa Sudamericana. Así, mientras su futuro permanecía sin resolverse, Boca se exponía a la posibilidad de perderlo sin una transferencia.

En ese camino hubo otros clubes italianos que intentaron quedarse con él. Napoli y Parma se mencionaron como opciones. Sin embargo, ninguno de los dos pudo alcanzar un entendimiento con Boca para cerrar la operación.

Exequiel Zeballos en el entrenamiento de Boca (Prensa Boca). Exequiel Zeballos en el entrenamiento de Boca (Prensa Boca).

El Changuito tampoco tenía la intención de esperar hasta fin de año e irse con el pase libre, sin dejarle nada a Boca. Por lo que buscó de todas maneras poder salir ahora a través de una transferencia. Y el club terminó aceptando un número no muy alto, pero importante considerando que en tres meses se quedaría con las manos vacías.

Finalmente, fue Monza el que logró resolver las negociaciones con el Xeneize. Boca consigue así una compensación económica por un futbolista que ya no tenía lugar en el equipo y, al mismo tiempo, se asegura una participación del 40% en una futura transferencia.

Para Zeballos será el comienzo de una nueva etapa después de una larga historia en Boca. Surgido de las Inferiores y dueño de momentos que lo llevaron a convertirse en una de las grandes apariciones del club, el Changuito se va después de quedar relegado en los últimos meses.

Ahora sólo resta superar la revisión médica y firmar su contrato. El Changuito viaja a Italia y su etapa en Boca, esta vez, sí llegó a su final.

Chango se entrena, pero no juega. Su contrato se vence en diciembre. Chango se entrena, pero no juega. Su contrato se vence en diciembre.

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