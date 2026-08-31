​Mercado de pases: los refuerzos y bajas a horas del cierre definitivo 

Con el torneo Clausura en pleno desarrollo, el mercado de pases todavía está abierto para los equipos que transfirieron jugadores al exterior luego del 31 de julio, fecha del cierre inicial. Así, hay varios equipos que se mueven en estos horas finales de la ventana de transferencias (pueden hacerlo hasta este 2 de septiembre a las 18 horas).
En este contexto, hay salidas importantes como las de Joaquín Freitas (de River al Flamengo) y la de Exequiel Zeballos (de Boca al Monza de Italia). Además, Adrián Avalos pasó de Independiente a Olimpia, Dylan Aquino se fue de Lanús al Union Saint-Gilloise de Bélgica y Alan Lescano se despide de Argentinos para jugar en Vasco da Gama de Brasil.
Al mismo tiempo, con distintos clubes negociando a contrarreloj, Vélez anunció a Ronaldo Martínez, Facundo Farías ya se entrena en San Lorenzo, Miguel Monsalve ya fue citado por Estudiantes
TODOS LOS PASES DEL MERCADO
ALDOSIVI
Altas: Matías Godoy (a préstamo de Estudiantes LP), Elías López (libre de San Martín T), Joaquín Pombo (libre de Independiente del Valle de Ecuador), Lucas Acosta (libre de Lanús), Leonardo Sigali (libre de NK Lokomotiva de Croacia), Lucas Castro (libre de Gimnasia LP), Bautista Dadín (a préstamo de River), Braian Cufré (Remo de Brasil), Nicolás Linares (libre de Gimnasia M), Nicolás Gaitán (libre), Andrés Vombergar (libre) y Andrés Chávez (libre de Almagro).
Bajas: Emanuel Iñíguez (libre a D. Morón), Axel Werner (libre de Rosario Central), Sebastián Moyano, Guillermo Enrique (libre a Huracán de Goya), Joaquín Novillo (libre a Quilmes), Lucas Rodríguez, Fernando Román (libre a Defensa y Justicia), Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón (libre a Barracas Central), Franco Leys (libre a D. Pasto de Colombia), Rodrigo Márquez, Junior Arias (libre a Rangers de Chile), Lautaro Chávez, Facundo de la Vega (a préstamo a Almagro), Alejandro Villarreal (vuelve a Santos de Brasil) y Mauro da Luz (ilbre a Grau de Perú).
DT: se encuentra buscando al reemplazante de Israel Damonte.
ARGENTINOS
Altas: Federico Mancuello (libre de Independiente), Kevin Gutiérrez (compra a Necaxa de México) y Alan Núñez (Cerro Porteño).
Bajas: Leandro Lozano (venta a Boca), Joaquín Ardaiz (a préstamo a Defensores de Belgrano), Leandro Fernández (libre a Defensa y Justicia), Lautaro Giaccone (a préstamo a Columbus Crew de la MLS), Federico Fattori (venta a Talleres), Enzo Pérez (libre a D. Maipú), Lucas Gómez (préstamo a Newell’s), Román Riquelme (venta a Talleres) y Diego Rodríguez (libre a Banfield).
Debían volver y fueron cedidos nuevamente: Facundo Báez (D. Morón/San Telmo), Ariel Gamarra (Puebla de México/Cerro Porteño de Paraguay) y Francisco Ilarregui (Funcación Amigos/Ciudad Bolívar).
DT: Nicolás Diez (sigue).
ATLÉTICO TUCUMÁN
Altas: Julián Fernández (a préstamo de Palestino de Chile) y Alexis Canelo (libre de Toluca de México).
Bajas: Alexis Segovia (Lanús/Cerro Largo de Uruguay) y Lucas Román (Independiente/FC Dordrecht de Países Bajos).
DT: Julio César Falcioni (sigue).
BANFIELD
Altas: Lautaro Cano (libre de Omonia Aradippou de Chipre), John Arteaga (América Quito de Ecuador), Alexis Machado (Peñarol de Uruguay), Matías Hernández (San Lorenzo), Renzo Malanca (compra a Huachipato de Chile), Nehuén Paz (libre de Huracán), Diego Rodríguez (libre de Argentinos) y Manuel Artega (libre).
Bajas: Tiziano Perrotta (venta al Elche de España/Defensa y Justicia), Facundo Sanguinetti (a préstamo a Vélez), Sergio Vittor (libre a Chacarita), Nicolás Colazo (libre a Quilmes), Juan Iribarren (libre), Danilo Arboleda (venta a San Lorenzo), Mauro Méndez (Estudiantes LP/Tigre) y Facundo Sanguinetti (préstamo a Vélez).
DT: Pedro Troglio (sigue)
BARRACAS CENTRAL
Altas: Juan Barbieri (a préstamo de D. Armenio), Facundo Bruera (a préstamo de San Lorenzo), Nicolás Orsini (libre de Boca), Esteban Rolón (libre de Aldosivi) y Elías Pereyra (libre de Defensa y Justicia).
DT: Damián Ayude (reemplaza a Ruben Darío Insua).
BELGRANO
Bajas: Tomás Castro (libre a Central Norte), Jeremías Lucco (préstamo a Defensa) y Julián Mavilla (a préstamo a Sarmiento).
DT: Ricardo Zielinski (sigue).
BOCA
Altas: Leandro Lozano (compra a Argentinos), Sebastián Villa (compra a Independiente Rivadavia), Alvaro Montero (compra a Vélez) y Enner Valencia (libre de Pachuca de México).
Bajas: Edinson Cavani (libre), Ander Herrera (libre a Zaragoza de España), Nicolás Orsini (libre a Barracas), Agustín Martegani (a préstamo al DIM de Colombia), Juan Barinaga (a préstamo a Racing), Marcelo Weigandt (a préstamo a Liga de Quito de Ecuador), Gonzalo Gelini (a préstamo a Peñarol de Uruguay) y Lucas Janson (a préstamo a Gimnasia LP).
Pueden irse: Exequiel Zeballos, Williams Alarcón y Juan Ramírez.
Volvió y fue cedido nuevamente: Marcelo Saracchi (Celtic de Escocia/Houston Dynamo de la MLS).
Debía volver y sigue en el club donde estaba: Mauricio Benítez (Royal Antwerp de Bélgica).
DT: Rodolfo Arruabarrena (reemplaza a Claudio Ubeda).
CENTRAL CÓRDOBA
Altas: Felipe Aguilar (libre de D. Cali de Colombia), Darío Cáceres (libre de Defensa y Justicia) y Leonardo Sequeira (a préstamo de Huracán).
Bajas: Agustín Quiroga (Independiente/Estudiantes de Río Cuarto).
DT: Sebastián Domínguez (reemplazó a Lucas Pusineri).
DEFENSA Y JUSTICIA
Altas: Leandro Fernández (libre de Argentinos), Fernando Román (libre de Aldosivi), Domingo Blanco (a préstamo de Tijuana de México), Tomás Pérez (a préstamo de Racing), Jeremías Lucco (a préstamo de Belgrano), Maximiliano Porcel (a préstamo de Vélez), Demián Domínguez (a préstamo de Vélez), Ezequiel Burdin (Albion de Uruguay), Tiziano Perrotta (a préstamo del Elche de España) y Matías Borgogno (a préstamo de San Martín SJ).
Bajas: Abiel Osorio (libre al Elche de España), Tomás Escalante (libre), Ever Banega (libre), Marcos Ledesma (a préstamo a Instituto), Elías Pereyra (libre a Barracas Central), Cristopher Fiermarín (a préstamo a Bucaramanga de Colombia), Rubén Botta (libre), Darío Cáceres (libre de Central Córdoba) y David Fernández (venta a O’Higgins de Chile).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Leandro Espejo (Chaco For Ever/Olimpo) y Benjamín Schamine (O’Higgins de Chile/Godoy Cruz).
DT: Julio Vaccari (nuevo)
D. RIESTRA
Altas: Agustín Graneros (libre de Garcilaso de Perú), Carlos Quintana (libre de Rosario Central), Milton Céliz (volvió de Barcelona de Ecuador), Tomás González (a préstamo de Unión), Marino Arzamendia (a préstamo de Olimpia de Paraguay), Ignacio Gariglio (libre de Bolívar de Bolivia), Thiago Lauro (a préstamo de D. Morón), Braian Sánchez (volvió de Bengaluru FC de India) y Angel Almada (a préstamo de Tristán Suárez).
Bajas: Leonardo Landriel (libre a Defensores de Belgrano), Alejo Dramisino (libre), Rodrigo Sayavedra (libre), Patricio Madero (vuelve a UAI Urquiza), Mateo Ramirez (libre a Colegiales), Johnson Nsumoh (libre) y Jonathan Herrera (a préstamo a Sarmiento).
Volvió y fue cedido nuevamente: Carlos Gugenheim (A. Brown/D. Merlo).
DT: Guillermo Duró (sigue)
ESTUDIANTES DE LA PLATA
Altas: Baltasar Rodríguez (compra a Racing), Joaquín Correa (libre de Botafogo de Brasil) y Miguel Monsalve (a préstamo de Gremio de Brasil).
Bajas: Mikel Amondarain (venta a Bologna de Italia) y Facundo Farías (préstamo a San Lorenzo).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Matías Godoy (Colón/Aldsosivi), Mauro Méndez (Banfield/Tigre) Luciano Giménez (Huracán/Platense) y Gonzalo Piñeiro (Tigre/Kalamata de Grecia).
DT: Alexander Medina (sigue).
ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO
Altas: Juan Garro (libre de Grau de Perú), Lucas Bruera (a préstamo de Carabobo de Venezuela), Yeison Moreno (libre de Al Ahly de Libia), Fernando Rodríguez (Fadep de Mendoza), Agustín Quiroga (a préstamo de Independiente), Ibrahim Hesar (libre) y Gonzalo González (a préstamo de Gimnasia LP).
Bajas: Ramón Ábila, Tobías Ostchega (libre de América Mineiro de Brasil), Tobías Leiva (River/Rubio Ñu de Paraguay), Renzo Bacchia (libre a Progreso de Uruguay, Tomás Olmos, Fernando Bersano (libre a D. Madryn), Nicolás Morro (libre a Defensores de Belgrano), Mauro Molina, Jeremías Ramponi, Ezequiel Forclaz (Tigre/Cerro de Uruguay), Mauricio Tevez (libre a Chaco For Ever) y Agustín Morales (libre a Atlanta).
DT: Rubén Forestello (nuevo).
GIMNASIA DE MENDOZA
Altas: Germán Guiffrey (libre de Tigre) y Matías Vargas (libre de Al Fateh de Arabia Saudita).
Bajas: Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez (libre a San Lorenzo), Tobías Cervera (Rosario Central/2 de Mayo de Paraguay), Tomás Ortiz, Nicolás Linares (libre a Aldosivi) y Tomás O’Connor
DT: Darío Franco (sigue).
GIMNASIA DE LA PLATA
Altas: Agustín Colazo (Unión), Harlen Castillo (libre de A. Nacional de Colombia) y Lucas Janson (a préstamo de Boca).
Bajas: Lucas Castro (libre a Aldosivi), Cayetano Bolzán (a préstamo a D. Maldonado de Uruguay), Leandro Mamut (libre), Nicolás Ferreyra (La Calera de Chile), Gonzalo González (a préstamo a Estudiantes RC) y Jorge De Asís (a préstamo a Levante de España).
Volvió y fue cedido nuevamente: Juan de Dios Pintado (Nacional de Uruguay/Unión).
DT: Ariel Pereyra (sigue).
HURACÁN
Altas: Ignacio Pussetto (libre de Independiente) y Rodrigo Fernández Cedrés (Independiente).
Bajas: Lucas Carrizo (venta a Newell’s), Luciano Giménez (vuelve a Estudiantes LP), Eric Ramírez (a préstamo a Unión), Leonardo Sequeira (a préstamo a Central Córdoba), Nehuén Paz (libre a Banfield), Milton Ríos (a préstamo a San Martín de San Juan) y Luca Babino (préstamo a Fénix de Uruguay).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Sebastián Ramírez (Chacarita/Tristán Suárez) y Leandro Garate (AEL Larissa de Grecia/Colón).
DT: Diego Martínez (sigue).
INDEPENDIENTE
Altas: Maximiliano Meza (libre de River) e Imanol Machuca (libre de Fortaleza de Brasil), David Martínez (volvió de Volos de Grecia), Santiago Mele (a préstamo de Monterrey de México), Franco Calderón (a préstamo de U. de Chile) y Chimy Avila (libre del Betis de España).
Bajas: Nicolás Freire (libre a Libertad de Paraguay), Milton Valenzuela (libre a Atlas de México), Ignacio Malcorra (libre a Unión), Rodrigo Fernández Cedrés (Huracán), Ignacio Pussetto (Huracán), Federico Mancuello (libre) y Gabriel Ávalos (venta a Olimpia de Paraguay).
Debía volver y sigue en el club donde estaba: Manuel Tasso (Unión Magdalena de Colombia).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Agustín Quiroga (Central Córdoba/Estudiantes de Río Cuarto) y Lucas Román (A. Tucumán/FC Dordrecht de Países Bajos).
DT: Jadson Viera (reemplazó a Gustavo Quintertos).
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Altas: Luis Ángel Díaz (Envigado de Colombia), Alex Vigo (compra a Talleres) y Maximiliano Salas (a préstamo de River).
Bajas: Nahuel Arena (vuelve a Macará de Ecuador), Bautista Dadín (River/Aldosivi) y Sebastián Villa (venta a Boca).
DT: Alfredo Berti (sigue).
INSTITUTO
Altas: Marcos Ledesma (a préstamo de Defensa y Justicia), Lucas Sanseviero (a préstamo del Valladolid de España) y Wilder Viera (libre de Cerro Porteño de Paraguay).
Bajas: Manuel Roffo (venta a Cerro Porteño de Paraguay), Gastón Lodico (venta a Racing), Franco Jara Libre), Iván Erquiaga (libre) y Lautaro Maldonado (a préstamo a Rubio Ñú de Paraguay).
Volvió y fue cedido nuevamente: Gonzalo Requena (Krylya Sovetov de Rusia/Tigre).
DT: Diego Flores (sigue).
LANÚS
Altas: Allan Wlk (compra a Recoleta de Paraguay)
Bajas: Bruno Cabrera (a préstamo a San Martín T), Lautaro Morales (préstamo a Tigre), Lucas Acosta (libre a Aldosivi), Walter Bou (libre a O’Higgins de Chile) y Dylan Aquino (venta al Union Saint-Gilloise de Bélgica).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Franco Orozco (Newell’s/Asteras Tripolis de Grecia), Facundo Pérez (AEL Larissa de Grecia/APOEL Nicosia de Chipre), Alexis Segovia (A. Tucumán/Cerro Largo de Uruguay) y Lautaro Morales (Universidad Central de Venezuela/Tigre).
DT: Mauricio Pellegrino (sigue).
NEWELL’S
Altas: Franco Escobar (libre de Peñarol de Uruguay), Lautaro Gianetti (Antalyaspor de Turquía), Lucas Gómez (a préstamo de Argentinos), Alan Soñora (libre de Cerro Porteño de Paraguay) y Lucas Carrizo (compra a Huracán).
Bajas: Williams Barlasina (libre a Fortaleza de Colombia), Juan Ignacio Méndez (libre), Gabriel Risso Patrón (libre a Colón), Michael Hoyos (libre a Sporting Cristal de Perú), Franco García (libre a Colón), Thiago Gigena (libre a Cancún FC de México), Luciano Herrera (a préstamo a Pumas de México), Armando Méndez (Guaraní de Paraguay, a préstamo) y Franco Orozco (Lanús/Asteras Tripolis de Grecia).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Martín Fernández (Albacete de España/Atlante de México) y Guillermo Balzi (Levadiakos de Grecia/Holstein Kiel de Alemania).
DT: Frank Darío Kudelka (sigue).
PLATENSE
Altas: Juan Pablo Cozzani (volvió de Al Kholook de Arabia Saudita), Luciano Giménez (a préstamo de Estudiantes), Gastón Togni (libre y Nicolás López (libre de Nacional de Uruguay).
Bajas: Benjamín Bosch (Vélez/Orenburg de Rusia), Agustín Ocampo (a préstamo a Progreso de Uruguay), Marcos Portillo (Talleres/Melgar de Perú), Mauro Luna Diale (Akhmat Grozny de Rusia/Unión) y Matías Borgogno (San Martín SJ/Defensa y Justicia).
Volvió y fue cedido nuevamente: Agustín Alonso (Chaco For Ever/Gimnasia J).
DT: Martín Palermo (asumió tras salida de Walter Zunino).
RACING
Altas: Ulises Ortegoza (compra a Talleres), Alfonso Espino (libre de Rayo Vallecano de España), Matías Kranevitter (libre de Fatih Karagümrük de Turquía), Leonel Pérez (a préstamo de Gremio de Brasil), Gastón Lodico (compra a Instituto), Lautaro Díaz (a préstamo de Cruzeiro de Brasil), Juan Barinaga (a préstamo de Boca) y Matías Pérez (compra a Cerro Porteño de Paraguay).
Bajas: Baltasar Rodríguez (venta a Estudiantes LP), Gabriel Rojas (venta a Cruzeiro de Brasil), Franco Pardo (venta a Santos Laguna de México), Damián Pizarro (Audax Italiano), Tomás Pérez (préstamo a Defensa), Bruno Zuculini (libre a Nacional de Uruguay), Agustín García Basso (libre a U. Católica de Chile), Santiago Sosa (venta a Vasco da Gama de Brasil) y Gastón Martirena (a préstamo a Nacional de Uruguay).
Debía volver y sigue en el club donde estaba: Germán Conti (Gimnasia LP).
Volvió y fue cedido nuevamente: Gonzalo Reyna (Boston River de Uruguay/U. de Chile)
DT: Juan Pablo Vojvoda (reemplaza a Gustavo Costas).
RIVER
Altas: Nicolas Otamendi (libre de Benfica), Mauro Arambarri (compra a Getafe de España), Giovanni González (compra a Krasnodar de Rusia), Lucas Beltrán (a présatmo de la Fiorentina de Italia) y Rafael Santos Borré (compra a Inter de Brasil), Ángel Correa (compra a Tigres de México), Tobías Andrada (compra a Vélez) y Francisco Ortega (compra a Olympiakos de Grecia) y Thiago Almada (compra al Atlético de Madrid de España).
Bajas: Franco Armani (vuelve a A. Nacional de Colombia), Paulo Díaz (libre a Atlanta United de la MLS), Maximiliano Meza (libre a Independiente), Ulises Giménez (a préstamo a Sarmiento), Ian Subiabre (a préstamo a Tigre), Ignacio Zaballa (venta a San Lorenzo), Germán Pezzella (libre a Peñarol de Uruguay), Fabricio Bustos, Maximiliano Salas (a préstamo a Independiente Rivadavia), Giuliano Galoppo, Santiago Lencina (a préstamo al Burgos de España), Kevin Castaño (a préstamo a A. Mineiro de Brasil), Alex Woisi (libre de D. Táchira de Venezuela), Kendry Páez, Cristian Jaime (a préstamo a Peñarol de Uruguay), Elián Giménez (libre a Sarmiento), Juan Fernando Quintero (libre al DIM de Colombia), Matías Viña, Facundo Colidio (venta a Vasco da Gama de Brasil) y Joaquín Freitas (venta al Flamengo de Brasil).
Volvió y debe definir continuidad: Matías Galarza Fonda (Atlanta United de EE.UU.).
Debían volver y siguen en el club donde estaban: Sebastián Boselli (Getafe de España) y Andrés Herrera (Columbus Crew de la MLS).
Volvó y fue cedidosnuevamente: Bautista Dadín (Independiente Rivadavia/Aldosivi).
Volvió y quedó libre: Tobías Leiva (Estudiantes de Río Cuarto/Rubio Ñu de Paraguay).
DT: Leonardo Ponzio (asumió como interino tras salida de Eduardo Coudet).
ROSARIO CENTRAL
Altas: Axel Werner (dejó Aldosivi y fue cedido por el Elche), Sebastián Zaracho (libre de Guaraní de Paraguay), Tomás Badaloni (compra a Necaxa de México), Alan Rodríguez (Inter de Porto Alegre) y Franco Cervi (libre de Celta de España).
Bajas: Jorge Broun (libre a U. de Concepción de Chile), Carlos Quintana (libre a D. Riestra), Enzo Giménez (venta a Querétaro de Me´xico), Alejo Véliz (Tottenham/Bahía de Brasil).
Debían volver y fueron cedidos nuevamente: Marcelo Acosta Ríos (2 de Mayo/Rubio Ñu de Paraguay), Tobías Cervera (Gimnasia de Mendoza/2 de Mayo de Paraguay) y Luciano Ferreyra (San Martín T/San Martín SJ).
DT: Jorge Almirón (sigue).
SAN LORENZO
Altas: Juan Pablo Alvarez (libre de Gimnasia M), Ignacio Zaballa (compra a River), Danilo Arboleda (compra a Banfield), Emiliano Amor (libre de Defensa y Justicia), Gustavo del Prette (libre de Atlas de México), Martín Río (a préstamo de Talleres) y Facundo Farías (a préstamo de Estudiantes LP).
Bajas: Orlando Gill (venta al Lille de Francia), Jhohan Romaña (venta a León de México), Luciano Vietto (libre), Facundo Bruera (préstamo a Barracas Central), Fabricio López (vuelve a D. Armenio) y Lautaro Montenegro (venta a Al Wahda de Emiratos Árabes).
DT: Néstor Gorosito (reemplaza a Gustavo Alvarez).
SARMIENTO
Altas: Elián Giménez (libre de River), Ulises Giménez (a préstamo de River), Iván Arboleda (libre de Aguilas Doradas de Colombia), Julián Mavilla (a préstamo de Belgrano) y Jonathan Herrera (a préstamo de D. Riestra).
Bajas: Javier Burrai (libre a Millonarios de Colombia), Alexis González (volvió a River), Tomás Guiacobini (a préstamo a Ciudad de Bolívar) y Manuel Mónaco (a préstamo a Acassuso).
Volvió y fue cedido nuevamente: Benjamín Borasi (San Martín T/Náutico de Brasil).
DT: Facundo Sava (sigue).
TALLERES
Altas: Ezequiel Unsain (compra a Necaxa de México), Federico Fattori (compra a Argentinos), Román Riquelme (compra a Argentinos), Valentín Fascendini (compra a Unión) y Agustín Alvarez Suárez (a préstamo del Sassuolo de Italia).
Bajas: Guido Herrera (venta a Bahía de Brasil), Ulises Ortegoza (venta a Racing), Martín Rio (a préstamo a San Lorenzo), José Luis Palomino (libre), Alex Vigo (libre a Independiente Rivadavia), Rodrigo Guth y Ronaldo Martínez (préstamo a Vélez).
Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Marcos Portillo (Platense/Melgar de Perú) y Joaquín Mosqueira (Tigre/Unión).
DT: Busca reemplazante de Jorge Sampaoli.
TIGRE
Altas: Lautaro Morales (a préstamo de Lanús), Gonzalo Requena (a préstamo de Instituto), Ian Subiabre (a préstamo de River), Nicolás Dubersarsky (a préstamo de Austin FC de Estados Unidos) y Mauro Méndez (a préstamo de Estudiantes LP).
Bajas: David Romero (venta al Parma de Italia), Gonzalo Piñeiro (Estudiantes LP/Kamalata de Grecia), Joaquín Mosqueira (Tigre/Unión), Germán Guiffrey (libre), Tomás Sultani (libre) y Thiago Airala (rescindió).
Volvió y fue cedido nuevamente: Ezequiel Forclaz (Estudiantes de Río Cuarto/Cerro de Uruguay).
DT: Diego Dabove (sigue).
UNIÓN
Altas: Mauro Luna Diale (a préstamo de Akhmat Grozny de Rusia), Joaquín Mosqueira (a préstamo de Talleres), Ignacio Malcorra (libre de Independiente), Eric Ramírez (a préstamo de Huracán) y Juan de Dios Pintado (a préstamo de Gimnasia LP).
Bajas: Mateo del Blanco (venta a Racing de Estrasburgo de Francia), Claudio Corvalán (libre a D. Madryn), Diego Armando Díaz (a préstamo a Patronato), Tomás González (a préstamo a D. Riestra), Nicolás Palavecino (volvió a Defensa y Justicia), Emiliano Alvarez (libre a Progreso de Uruguay), Nicolás Paz (libre a San Martín SJ), Enzo Roldán (a préstamo a N. Chicago), Rafael Profini (venta a Kharkiv de Ucrania), Valentín Fascendini (venta a Talleres), Agustín Colazo (Gimnasia) y Mauro Pittón (libre de Tenerife de España).
DT: Leonardo Madelón (sigue).
VÉLEZ
Altas: Facundo Sanguinetti (a préstamo de Banfield) y Ronaldo Martínez (a préstamo de Talleres).
Bajas: Braian Romero (libre a Olimpia de Paraguay), Maximiliano Porcel (préstamo a Defensa), Demián Domínguez (préstamo a Defensa), Aaron Quirós (a préstamo a Atlante de México), Alvaro Montero (venta a Boca), Rodrigo Piñeiro (libre a América Mineiro de Brasil), Florián Monzón (Atlas) y Tobías Andrada (venta a River).
Volvió y fue cedido nuevamente: Benjamín Bosch (Platense/Orenburg de Rusia).
DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue).
Producción: Dante Di Rocco, Giuliana Tocalli, Román Bonanno, Facundo González, Sergio Maffei, Nicolás Berardo, Nicolás Montalá, Favio Verona y Diego Paulich.