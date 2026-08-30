​Boca anunció cómo será la venta de entradas para el partido ante San Pablo 

Boca sigue adelante. Tiene tres frentes por delante pero hay uno que siempre seduce especialmente, que es el plano internacional. Ese mismo que -además- en los cuartos de final de la Copa Sudamericana que se avecinan trae un rival con historia para reeditar un duelo de gigantes: San Pablo de Brasil.

Para esa serie, precisamente, el club anunció este domingo a todos sus socios el cronograma de cómo será la venta de entradas para poder decir presente en el partido de ida, que se jugará el próximo martes 8 de septiembre en la Bombonera.

Aún con el cambio de normas respecto del ingreso que se estrenó el viernes ante Lanús, la información resulta clave para entender cuál será el sistema para poder hacerse con una entrada (en realidad, con la activación del carnet o platea) pensando en dar el presente en el encuentro.

Venta de entradas Boca-San Pablo. Venta de entradas Boca-San Pablo.

Atención abonados

Ya desde este domingo (a partir de las 14 horas), los abonados tienen la chance de comprar el adicional que les da derecho a utilizar su asiento para dicho compromiso. Pero a no dormirse, porque el jueves 3 de septiembre esa prioridad vence y quien no haya hecho la transacción no podrá habilitar su platea.

Venta de entradas Boca-San Pablo. Venta de entradas Boca-San Pablo.

Cuándo se liberan plateas

Para el resto de los socios (activos de cualquier categoría y adherentes), recién el sábado 5 desde las 16 horas se habilitará la venta de las plateas que queden remanentes. Es decir, aquellas que no hayan sido compradas por los dueños de los abonos.

Venta de generales

Y el domingo 6, también a las 16, llegará el momento de las entradas generales que -como todos los tickets en partidos internacionales- no son un simple paso de activación sino que tiene el costo extra por el evento en sí mismo.

Para destacar, el sistema respecto a los abonos implica que una vez adquirido el adicional, ese carnet (el de la platea) es el que automáticamente queda validado para apoyar en los molinetes. Y en el caso de los socios que compren entrada (ya sea general o platea) el plástico que estará vigente será el carnet de socio.

​