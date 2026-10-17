​Qué dijo Verón sobre la sanción que recibió por los incidentes con Central y la inhabilitación de Rojo 

Tras ser suspendido por tres meses por el Tribunal de Disciplina de la AFA por ingresar de forma indebida a la cancha durante la Supercopa Internacional, Juan Sebastián Verón se presentó en la Asamblea General Ordinaria de Estudiantes y aprovechó la oportunidad para hablar con los socios.

El presidente del Pincha opinó sobre lo sucedido aquella tarde contra Rosario Central en Santiago del Estero y se refirió a las sanciones que recibió. ” En algún punto la entiendo porque se dieron situaciones que posiblemente no están bien“, reconoció en diálogo con Cielo Sports. Acto seguido, retrucó: ” Por otro lado, la sentía justa por lo que habíamos vivido y por lo que vivió la gente“.

En la Asamblea del Pincha se habló del encuentro con la dirigencia de River. Foto: prensa Estudiantes. En la Asamblea del Pincha se habló del encuentro con la dirigencia de River. Foto: prensa Estudiantes.

Luego, el máximo dirigente aclaró qué fue lo que lo llevó a reaccionar de ese modo durante el encuentro frente al Canalla. ” No fue por el partido, fue por todo lo que se estaba generando y se había generado en el día, más que nada“, aseguró.

Otro de los puntos que Juan Sebastián Verón tocó fue la inhabilitación que recayó sobre Marcos Rojo, quien no pudo disputar la semi de ida de la Copa Libertadores porque Conmebol rechazó el pedido del club. ” Lo que pasó para mí fue totalmente injusto y arbitrario. Hicimos una presentación por eso. Obviamente te da bronca, pero tenés que seguir“, recalcó.

Marcos Rojo. (Prensa Estudiantes). Marcos Rojo. (Prensa Estudiantes).

A su vez, profundizó: “Más allá de quién esté, se podía lesionar uno de los centrales y no nos quedaba nadie. Era un tema de números. Marcos hace un esfuerzo grande, entiendo sus ganas de jugar. Nosotros hicimos todo para que estuviera”.

A pesar de la negativa, el presidente recalcó que seguirán intentando de cara a la definición de la serie que tendrán el próximo jueves en Brasil. ” Vamos a hacer todo el esfuerzo para que pueda estar en la vuelta“, insistió.

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