​Insólito: se hizo un gol en contra desde mitad de cancha en plena pelea por no descender 

En momentos críticos, tanto peleando por salir campeón como por no descender, lo más importante es minimizar el margen de error, no cometer equivocaciones zonzas y sacar puntos. UAI Urquiza, en una batalla encarnizada por no bajar de la Primera B a la Primera C, no se apegó al manual: en un intento por jugar hacia atrás desde mitad de cancha, uno de sus futbolistas se hizo un gol en contra. Mirá el video.

El autor fue Tomás Asprea, aunque la responsabilidad estuvo repartida con el arquero Ignacio Viain. A los 28 minutos del primer tiempo, en el duelo con Liniers, el volante de 31 años fue presionado desde atrás, quiso revolear hacia su campo y la pelota viajó más lejos de lo que esperaba…

El despeje del hincha de Independiente, algo que le contó a Olé en 2024, salió direccionado hacia el arco. El uno, quien corrió hacia atrás rápidamente, calculó mal, no llegó a poner las manos y trató de despejar sin éxito con el pie. Así, el local se puso en ventaja y la sostuvo hasta los 95 minutos, pero en el último de todos llegó la igualdad… ¡y también en contra! Julián Canosa quiso cortar un centro, le pegó mordido y la pelota salió disparada hacia el arco.

UAI Urquiza quedó muy comprometido con el descenso

A dos fechas del final, y a falta de que jueguen sus rivales por la permanencia en la Primera B, UAI Urquiza marcha 21° entre 22 equipos (descienden los últimos dos). Cuenta con 39 puntos, dos menos que Defensores Unidos y tres menos que Flandria y Brown de Adrogué.

​