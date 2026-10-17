​Medvedev y un insólito momento: amenazó al umpire con irse de la cancha si no le mostraban el ojo de halcón 

Su despedida del Masters 1000 de Shangai en las semifinales dejó un insólito momento. En pleno partido frente a Rafael Jodar (13°), el siempre polémico Daniil Medvedev (6°) apuntó contra el umpire Adel Nour y lo amenazó con irse de la cancha si no le mostraba el ojo de halcón después de una jugada.

A horas de que la historia en el Estadio Qizhong termine con un 6-3 y 6-4 en favor del tenista español, el ruso vivió una particular situación. Con Medvedev perdiendo el primer set por 4-2, llegó exigido a una pelota en el 40-40 y falló una derecha que dejó en ventaja a su rival.

Ante este error, empezó a pedir el ojo de halcón para la última pelota que golpeó Jodar, algo que no se permite en el actual circuito. Esto, ya que en el ATP Tour se utiliza el Live Electronic Line Calling (ELC Live), sistema que registra automáticamente todos los golpes, define si son buenas o malas las pelotas y anula la posibilidad de hacer uso del histórico challenge.

Medvedev discutiendo con el umpire (Reuters). Medvedev discutiendo con el umpire (Reuters).

Al no haber jueces de línea y ser todo manejado por una máquina, no se permite más que los jugadores reten las decisiones. Pero Medvedev fue más allá y empezó a discutir con el juez de silla. “Quiero ver esa bola”, dijo el ruso, a lo que el umpire le respondió “por protocolo no lo podemos mostrar, únicamente mostramos el último golpe, el tuyo”.

Y fue esta respuesta la que pareció no gustarle al actual top 6 del ranking ATP, quien decidió amenazar al juez con abandonar el partido si no se le pasaba la repetición del golpe de su rival. Con el juego parado, contestó y dijo: “Este es el último golpe de la jugada y me hizo errar, por eso lo quiero ver. Me voy a retirar. No me importa la multa, me retiro si no me la mostrás, ningún problema”.

Medvedev discutió con el umpire (EFE). Medvedev discutió con el umpire (EFE).

Después de esta discusión, el juez Nour sacó el walkie-talkie para hablar con el oficial responsable del partido. Y después de algunos segundos, terminaron pasándole la repetición a Medvedev, la cual demostró que la pelota de Jodar había sido buena.

Medvedev terminó perdiendo la semifinal

Como si esto fuera poco, el ruso terminó perdiendo en la semi frente al español, quien se enfrentará a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina (26°), tenista que derrotó a Alexander Zverev (2°).

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