El Planeta Fútbol sigue alterado por las presiones para lograr la salida de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA. El suizo consiguió apoyo en una reunión de urgencia que se realizó en Rabat, Marruecos, tras la que se fotografió con el secretario general de la entidad, el sueco Mattias Grasfstrom, un dirigente que suele tener un perfil muy bajo pero esta vez se prestó para las imágenes, en lo que se interpreta como un aseñal de unidad, y después concurrió junto al pope a un partido de fútbol femenino en la ciudad.

La FIFA emitió un comunicado tras el meeting en el Norte de África. Se destacó que no se tolerarán ataques a un integridad y que defenderá su reputación. También, se puso el foco en lo que se consideró una muy buena organización del Mundial. Además, se disculpó por la comunicación del proceso privatizador FFE. Hubo una autocrítica al admitir que se aprenderá la lección de este error.

Mattias Grafstrom e Infantino salen de la oficina de la FIFA en Rabat (Reuters). Mattias Grafstrom e Infantino salen de la oficina de la FIFA en Rabat (Reuters).

A la reunión asistieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y miembros de la Junta Directiva de la FIFA.

Las conversaciones se centraron en la necesidad de mejorar los procesos tras la retirada de la propuesta FIFA Forward Enterprise.

La FIFA no tolerará ningún ataque a su integridad y adoptará todas las medidas necesarias para defender su reputación.

Tras una reunión celebrada en Rabat (Marruecos), el secretario general de la FIFA y los miembros de la Junta Directiva de la FIFA asistentes reafirmaron su pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por ser el único órgano oficial elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA. A su vez, el presidente de la FIFA reiteró su pleno apoyo al secretario general y a la administración de la FIFA por su labor indispensable y destacada en el cumplimiento de su visión.

Se debatió y acordó que los procesos, comunicaciones e interacciones entre el presidente de la FIFA, el secretario general y la Junta Directiva que respaldan el cumplimiento de esta visión pueden y deben mejorar de manera continua en términos de eficacia y eficiencia.

Se reconoció la gran labor de la administración de la FIFA para garantizar la exitosa organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual no habría sido posible sin que el presidente de la FIFA, el secretario general y la administración hablaran con una sola voz y trabajaran como un solo equipo.

A este respecto, la alta dirección de la FIFA confía plenamente en que las conclusiones de la reunión de hoy reforzarán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los principales acontecimientos y retos futuros de forma unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo.

En la reunión también se abordó la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), en la que se reconocieron los errores cometidos. Se acordó que no era la intención que el Consejo de la FIFA ni las federaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, y que este debería haberse gestionado de otra manera. Asimismo, se reconoció que se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación.

En una carta independiente dirigida al Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, se han pedido disculpas por estos errores, junto con el compromiso de garantizar que no vuelvan a producirse. Ahora se llevarán a cabo los análisis oportunos y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión programada.

Tal y como se comunicó previamente, la propuesta FFE —que habría estado sujeta a la aprobación de las federaciones miembro y del Consejo de la FIFA— ha quedado descartada. Con la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y tomará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre hay lecciones que aprender, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos a la luz de esta experiencia. Sin embargo, en este caso, es importante subrayar que, aunque se cometieron errores, todo lo realizado se hizo en pleno cumplimiento del marco regulatorio de la FIFA.

La FIFA trabajará estrechamente con las partes interesadas correspondientes para examinar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward en beneficio de las 211 federaciones miembro, las confederaciones y las asociaciones regionales.

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