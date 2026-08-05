​El deseo de Cuti Romero que ilusiona al Atlético de Madrid 

Cristian Romero volvió a captar la atención de uno de sus grandes pretendientes. El Atlético de Madrid prepara una nueva oferta por el central del Tottenham y esta vez cuenta con un dato que puede jugar a su favor: ante el interés concreto del Inter de Milán, el Cuti prioriza ponerse la camiseta del Colchonero.

El Cholo va otra vez por el Cuti Romero

El interés viene de lejos. Simeone, actual DT del Atleti, ya había puesto al defensor entre sus prioridades en el mercado pasado, pero la operación no avanzó porque Tottenham pidió alrededor de 55 millones de euros para empezar a negociar.

Simeone y un deseo que se vuelve a reflotar. (EFE) Simeone y un deseo que se vuelve a reflotar. (EFE)

Ahora, ese deseo vuelve a ponerse sobre la mesa. Según informó Marca, el Atlético prepara una primera oferta cercana a los 30 millones de euros para intentar reabrir la negociación con los Spurs y reflotar una incorporación que el Cholo nunca dejó de tener marcada.

El Colchonero, además, cuenta con un factor que puede resultar determinante: la voluntad del propio Romero. El central renovó hasta 2029, pero en aquel acuerdo dejó una puerta abierta pensando en una eventual llegada a uno de los grandes de España.

La cláusula especial de Romero

Cuando Romero estampó su firma en el contrato con el conjunto inglés su cotización había quedado por encima de los 70 millones de euros. Sin embargo, según informó Olé en aquel momento, el nuevo contemplaba un valor especial de 60 millones si el interesado era Atlético de Madrid.

El Cuti nunca escondió su anhelo de jugar a las órdenes del Cholo. (REUTERS) El Cuti nunca escondió su anhelo de jugar a las órdenes del Cholo. (REUTERS)

Ojo, aquella condición no estaba pensada únicamente para el Colchonero: también alcanzaba a Barcelona -que tiene al defensor argentino en carpeta- y al Real Madrid, dos clubes que ya habían mostrado interés por él tiempo atrás. De todos modos, hoy el escenario es otro y esas cifras no necesariamente marcan la negociación actual.

Inter acelera y Barcelona sigue atento

El Inter de Lautaro Martínez es, por ahora, el competidor más firme. Desde Italia habrían acercado 35 millones de euros fijos más otros cinco en variables, una propuesta superior al primer ofrecimiento que prepara el Atlético.

¿El Toro podrá convencer al Cuti de fichar por el Inter? (REUTERS) ¿El Toro podrá convencer al Cuti de fichar por el Inter? (REUTERS)

Barcelona también mantiene al Cuti en carpeta, aunque hoy corre desde más atrás. El equipo Culé dispone de varias alternativas en la zaga y una ofensiva concreta por el argentino dependería de algún movimiento previo en ese sector.

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