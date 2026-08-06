​La AFA eligió el Día de las Selecciones Nacionales 

La reunión de Comité Ejecutivo de la AFA de este miércoles determinó un Día de Selecciones Nacionales: el 15 de julio. Se informó que fue por unanimidad, como ocurre en casi todas las determinaciones de la organización.

¿Qué se argumentó? “La fecha se eligió en homenaje a la gran e histórica victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. El equipo conducido por Lionel Scaloni caía ante el conjunto inglés por la mínima pero, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logró dar vuelta el resultado y hacer vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo”, se escribió en el comunicado de la AFA.

“Pero el homenaje no es solo por ese hito de la Selección Mayor. El reconocimiento, claro, es también para todas y cada una de las selecciones nacionales (juveniles, masculinas y femeninas, de futsal, de fútbol playa y fútbol de campo), que día a día se entrenan en el predio Lionel Andrés Messi con la ilusión, la alegría y la responsabilidad de defender la celeste y blanca”, se agregó.

No se explica por qué no se eligieron de fechas a algunas de las tres finales del mundo que ganó la Albiceleste (1978, 1986 y 2022).

Pablo Toviggino, Claudio Tapia y Cristian Malaspina en la reunión de Comité Ejecutivo. Pablo Toviggino, Claudio Tapia y Cristian Malaspina en la reunión de Comité Ejecutivo.

Vale recordar que tras ese partido algunos de los jugadores mostraron una bandera a favor del reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas.

Los jugadores argentinos sostienen una bandera de Las Malvinas son Argentinas (Juano Tesone). Los jugadores argentinos sostienen una bandera de Las Malvinas son Argentinas (Juano Tesone).

La reunión del Comité Ejecutivo fue conducida por Claudio Tapia, presidente de la AFA, Pablo Toviggino, tesorero, y Cristian Malaspina, secretario general. El punto más importante fue el respaldo para ofrecerle la renovación a Scaloni.

​