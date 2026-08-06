​En medio de la novela por Vinicius, Arsenal tropezó ante el Betis en un amistoso 

Arsenal, en medio del ruido por el interés sobre Vinicius, no pudo extender el buen momento que había mostrado en sus amistosos anteriores y este miércoles cayó por 3-1 frente al Real Betis en el Aviva Stadium de Dublín. El conjunto de Mikel Arteta pagó caro una floja primera mitad, en la que cometió varios errores defensivos que el equipo de Manuel Pellegrini aprovechó para sacar una ventaja decisiva.

El encuentro comenzó con 15 minutos de demora debido a que el plantel del Betis quedó atrapado en el tránsito camino al estadio. Una vez iniciado el partido, Arsenal tomó la iniciativa y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Viktor Gyokeres que obligó a una buena intervención de Álvaro Valles.

Sin embargo, el equipo español golpeó primero. Rodrigo Riquelme apareció solo por el segundo palo para empujar la pelota tras un córner en el que Kepa Arrizabalaga falló en la salida. Minutos después, Nelson Deossa amplió la diferencia 1-0 con un potente remate desde afuera del área.

Arsenal descontó a los 33 minutos gracias a un cabezazo de Piero Hincapié, que conectó un centro de Christos Tzolis desde un tiro de esquina y marcó su primer gol con la camiseta de los Gunners. Pero cuando el conjunto inglés parecía reaccionar, Kai Havertz perdió una pelota en salida y Betis volvió a golpear: Deossa recuperó el balón y asistió a Pablo Fornals, que definió cruzado para establecer el 3-1 antes del descanso.

Arteta movió el banco, pero no alcanzó

En la segunda mitad, Arsenal monopolizó la posesión e intentó acercarse en el marcador mediante la presión alta, aunque le costó generar situaciones claras frente a un Betis que defendió con orden y también encontró espacios para salir de contraataque.

Theo Julienne y Rodrigo Riquelme esta tarde (REUTERS) Theo Julienne y Rodrigo Riquelme esta tarde (REUTERS)

Arteta aprovechó la segunda mitad para darle minutos a varios futbolistas, entre ellos Gabriel y Martinelli, mientras que Louie Copley encendió las alarmas tras sufrir una aparente lesión al quedar con el pie trabado en el césped.

Sobre el cierre del encuentro también ingresó Valentín Gómez, único argentino que tuvo acción en el amistoso, para sumar minutos con la camiseta del conjunto andaluz.

Valentín Gómez, único argentino en el encuentro (AP) Valentín Gómez, único argentino en el encuentro (AP)

El Arsenal, con un ojo en Vinicius

La derrota llega en un contexto de fuerte movimiento en el mercado de pases para Arsenal, que continúa al acecho por Vinicius, a quien le vence el contrato con el Real Madrid el 30 de junio del 2027 y aún no firmó la renovación ofrecida. Además, los Gunners mantienen el interés por Bruno Guimaraes para reforzar el plantel.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta, campeón vigente en Inglaterra, sigue atento a la situación contractual de Vini y no oculta su intención de incorporarlo. De acuerdo con distintas versiones surgidas en Europa, el entrenador ya le habría explicado el papel que ocuparía dentro del proyecto deportivo si finalmente decide dejar el Real Madrid.

Incluso, desde Inglaterra aseguran que el plantel de los Gunners consideran muy posible la llegada del extremo, convencido de que la dirigencia hará todo lo necesario para intentar cerrar una negociación que, de concretarse, marcaría un antes y un después en la historia de la Premier League.

En la dirigencia del conjunto merengue consideran que llegó el momento de definir el futuro del futbolista. Las conversaciones para renovar el contrato continúan abiertas, aunque las diferencias económicas siguen siendo un obstáculo importante.

Vinicius Junior volvió a entrenarse con el Real Madrid (Foto: Prensa Real Madrid). Vinicius Junior volvió a entrenarse con el Real Madrid (Foto: Prensa Real Madrid).

Según trascendió, el Real Madrid no está dispuesto a modificar el límite salarial que fijó para la negociación y mantiene la postura que ha sostenido históricamente en este tipo de situaciones.

“Nadie por encima del club”, lanzaron. Ese principio continúa guiando la estrategia de la institución, que pretende resolver el caso antes de que avance la temporada.

Los próximos amistosos del Arsenal

Antes del inicio de la competencia oficial, el equipo de Arteta todavía tendrá dos compromisos de preparación: primero enfrentará al Borussia Dortmund (9 de agosto) y luego al Como (12/8), en los últimos ensayos antes del arranque de la temporada.

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